Puc menjar embotits si estic a dieta?

Es poden menjar embotits si estic a dieta? És un dubte comú entre els qui busquen aprimar-se. La resposta és sí, però depèn. Cal buscar sempre aquells productes naturals que aportin nutrients i no siguin rics en greixos. En termes bàsics, el xoriço no està tan recomanat com el pernil serrà o la cecina. Aquesta última, a més, s'ha revelat en un estudi com un aliment d'allò més complet i equilibrat.

El director de l'institut de Biotecnologia de Lleó, Carlos Barreiro, ha confirmat que l'estudi elaborat per aquest organisme sobre les característiques nutricionals de la cecina el certifiquen com «un aliment sa, complet, equilibrat i segur, amb una alta quantitat de proteïnes i baix en greixos».

Barreiro ha explicat que en l'estudi es mostra que la cecina compta «amb una alta quantitat de proteïnes que s'acosten a les ideals que encaixen en les necessitats nutricionals de l'organisme» a més que té una «composició molt baixa en greixos, la qual cosa li confereix que sigui un aliment saludable».

Així mateix, aquest estudi revela que «compta amb minerals indispensables com ferro, fòsfor o magnesi, importants per al desenvolupament».

La segona fase d'aquest estudi ha demostrat que «és un aliment segur que, tot i que a vegades utilitza conservants per necessitat de la producció, no es troben nitrats o nitrits o estan molt per sota del permès en la legislació».

Carlos Barreiro ha detallat que la quantitat de sal «és molt baixa» i ha afegit que «no s'han detectat hidrocarburs aromàtics policíclics que en quantitats elevades podrien suposar problemes seriosos en l'organisme de les persones».

També, s'han analitzat dues cecines amb diferents temps de curació per poder conèixer el nivell de proteïnes en els quals es detalla que «cinc o sis proteïnes permeten traçar i autenticar productes de major curació respecte als de menys i que pot ajudar a evitar fraus en la venda d'aquests productes».

El director d'Inbiotec ha destacat que els resultats de l'estudi «són satisfactoris» i ha afegit que la cecina «és un estendard del qual estar molt orgullosos».