L'aliment perfecte per picar entre hores: no engreixa i millora la salut intestinal

L'aliment perfecte per picar entre hores: no engreixa i millora la salut intestinal

Menjar sa no és sinònim de passar gana. N'hi ha prou amb trobar aliments saludables que en substitueixin d'altres més calòrics en picoteigs i sopars, els menjars més conflictius en dietes d'aprimament. L'aperitiu perfecte per a no guanyar pes són els cogombrets. A més de no tenir gens de greix, tenen un efecte probiòtic per la qual cosa milloren la salut intestinal.

El cogombret és ric en nutrients i no engreixa. No conté grassa, a penes té proteïnes i a més aporta molta aigua, el 95% de la seva composició. Té 20 calories per cada 100 grams. Però hi ha més: té fibra, minerals, vitamina A, C i del grup B. A més. Té un efecte probiòtic que millora la salut de l'intestí.

Per als diabètics també és una bona opció. No genera pics de glucosa en sang gràcies a que a penes té hidrats de carboni.

El piscolabis saludable

La millor alternativa per picar entre hores són els adobats, com ara cogombrets o cebes tendres, segons la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició.

L'alt contingut en aigua dels cogombrets hidrata i ajuda a aconseguir una sensació de sacietat. A més, el seu alt contingut en sodi intensifica la set pel que "obliga" a beure més aigua.

A totes les seves bondats nutricionals cal afegir que es tracta d'un aliment assequible i de fàcil conservació pel que podem tenir-ne sempre a casa. Un truc a l'hora de comprar-lo: fixar-se en l'etiquetatge i comprovar que només té cogombrets, vinagre i sal.



Idees per menjar-lo

Com a aperitiu combina molt bé amb altres adobats, però també es pot incorporar en la menjars. Per exemple, funciona molt bé com a entrant en una torrada amb salmó fumat.

Una altra opció és picar-los en una ensaladilla russa o fins i tot a l'interior d'un sandvitx vegetal o una hamburguesa casolana.