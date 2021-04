Cinc consells per fer un canvi d'armari perfecte

Si hi ha un moment de l'any en què som més conscients del nombre de peces que guardem en el nostre armari, aquest és el canvi d'estació. El canvi d'armari és el moment perfecte per a fer una anàlisi exhaustiva de les peces que tenim i trobar què ens serveix i el que podem treure de l'armari enguany.

Conscient d'aquesta reflexió, i avançant-se a l'arribada de la primavera, et donem cinc consells per a un canvi d'armari efectiu amb el qual donar la benvinguda a la nova estació sense que aquest moment suposi tot un maldecap.



Com fer un 'detox' d'armari de manera efectiva?

- Dona una segona vida a la roba d'hivern que no t'has posat prou. Encara que l'objectiu sigui comptar amb un armari ordenat i conscient ja amb vista a la primavera, no està de més analitzar què ens hem posat menys durant els mesos d'hivern. Podem prescindir d'alguna peça? Per a respondre a aquesta pregunta és essencial reflexionar sobre quantes vegades l'hem combinat. Si el número és baix, apostar per donar-li una segona vida a la peça pot ser una opció. També és aconsellable revisar les peces de primavera abans d'incloure-les en el nostre armari, si la peça que tant ens vam posar tantes temporades enrere, aquesta ja no encaixa tant amb els nostres gustos o preferències pot ser una opció o és preferible donar-la-hi a una altra persona a la qual sí que li agradi.

L'Organitzadora Professional Raffaella Tarassi dona el tip definitiu: "Defineixi 4 blocs: coses per a guardar, coses per a donar/reciclar, coses per a vendre a altres persones que estarien felices d'allargar la vida útil de l'article i el "potser". Sempre recomano provar-se o considerar tots els elements "potser" al final de cada categoria quan tingui una idea més clara del que desitja conservar", explica.

- Ordena la roba segons les teves rutines. Si tele treballem, per molt que es produeixi un canvi d'estació, segur que necessitaràs roba còmoda per a passar temps a casa. El mateix ocorre, per exemple, amb les peces esportives si fem exercici habitualment. Adaptar la col·locació de les peces prioritzant les que més utilitzem és una de les claus perquè l'armari duri molt més temps en ordre. És essencial analitzar habitualment si les nostres rutines han canviat i per tant comptem amb les peces i accessoris que encaixen amb les nostres rutines diàries a mà.

- Organitza la roba i accessoris per tipologia i gamma cromàtica. El canvi d'armari és el moment en el qual som més conscients que tenim a l'armari. Una situació que no ocorreria si haguéssim organitzat les peces per categoria. Des dels texans, als jerseis, i fins i tot les samarretes unides segons la seva tipologia (estampats, teixits, formes...). D'aquesta forma som conscients del nombre de peces que tenim en cada categoria. Un altre tip és ordenar la roba i accessoris per gamma cromàtica. Així, a l'hora de buscar una peça que combini amb un outfit en concret, és més fàcil trobar l'ítem desitjat.

Raffaella Tarassi comenta: "Treu de l'armari tots els elements d'una categoria, porta'ls a la mateixa habitació i divideix-los en subcategories per a facilitar el procés. Per exemple, agrupa totes les samarretes, pantalons, jaquetes i després divideix-les en subcategories: samarretes sense mangues, samarretes de màniga curta, samarretes de màniga llarga".

- Què fer amb la roba que ja no et poses? Existeixen aplicacions on es pot posar la roba que ja no s'usa a la venda.