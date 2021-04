emaginaTV, els millors canals i les teves apps de streaming en una sola plataforma

La companyia de telecomunicacions emagina, filial del grup vallesà Estabanell, manté la seva línia de creixement i inicia la comercialització dels seus serveis de fibra, mòbil i televisió en la gran majoria dels municipis de la demarcació de Girona. L'objectiu de l'expansió a terres gironines és arribar a nous públics que apostin per un servei d'aquí, de qualitat i de confiança.

L'oferta d'emagina destaca per les possibilitats de personalització dels diferents serveis. En què es tradueix això? En que el client pot configurar un paquet a mida de les seves necessitats coneixent, per avançat, el preu final. Un preu final que, a més a més, serà fix i no tindrà sorpreses en el decurs del temps.

emaginaTV, un nou concepte de plataforma d'entreteniment

Disponible en dues modalitats de contractació, la televisió d'emagina és l'única que integra, en la seva plataforma basada en AndroidTV i amb una interfície totalment en català, els canals d'àmbit local i comarcal, els canals generalistes i més de 20 canals de continguts específics de sèries, documentals i pel·lícules com AXN, Hollywood o Historia.

Però, és molt més que això. A través d'emaginaTV, i sense sortir de la plataforma, pots iniciar les teves apps de streaming preferides com HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Youtube o DAZN . A diferència d'altres operadors, emaginaTV agrupa tot el contingut en un únic espai a través del qual l'usuari visualitza i tria què vol veure de forma ràpida i senzilla.

emaginaTV és una aposta pensada per a tu. El seu equip editorial selecciona i presenta els continguts més rellevants, tant de TV com els que estan disponibles a les diferents apps. A més, en breu, la plataforma serà capaç de reconèixer les preferències de l'usuari i suggerir els títols que millor s'adaptin al gust de cadascú. I és que es calcula que, de mitjana, cada persona desaprofita 42 hores l'any buscant sèries i pel·lícules. D'aquí que emaginaTV aposti per una navegació àgil, que estalvia temps en buscar i buscar i buscar.

L'agrupació de canals i apps i les recomanacions de títols es completen amb altres funcions avançades, com ara la visualització simultània en diferents dispositius, la recuperació de continguts dels últims 7 dies, les 350 hores de gravació al núvol i el control per veu amb Google Assistant.

Aquestes funcionalitats, que enriqueixen i potencien l'experiència del teleespectador, situen la companyia amb seu a Granollers com un dels proveïdors de telecomunicacions de referència a Catalunya.

Amb una xarxa pròpia de fibra òptica present en més de 20 municipis catalans, emagina es caracteritza pel tracte proper i de confiança amb el client. Una manera de ser que l'ha definida des de la seva posada en marxa l'any 2016. En la seva aposta per empoderar l'usuari, tots els seus serveis es poden contractar a mida en el web www.emagina.cat o a través del telèfon 93 131 87 87, on un equip d'assessors locals atén cada petició de forma personalitzada.