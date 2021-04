El mètode ideal per aprimar-se per sempre i evitar l'efecte rebot

El mètode ideal per aprimar-se per sempre i evitar l'efecte rebot

Aprimar-se ràpid no és una bona idea. A part del conegut efecte rebot, el cos necessita períodes d'adaptació perquè els canvis siguin efectius. De res serveix fer dieta uns mesos si després recuperes els mals hàbits d'abans. La clau, per més obvi que sembli, està en canviar el xip. I per a fer-ho només fa falta planificació.

Si parlem de canviar el xip, el primer és tenir una relació sana amb el menjar. No es pot prendre una dieta com un càstig. Aquesta visió, defensada per psicòlegs i nutricionistes, és la base de tot canvi físic saludable (En aquest enllaç et donem els consells que has de tenir en compte si menges sovint fora de casa i no vols guanyar pes).

A partir d'aquí, toca planificar. Encara que pugui semblar un tema sense importància, és fonamental saber què hem de menjar i per què. Per exemple, si l'objectiu és perdre pes hem de reduir la ingesta de greixos i hidrats, però mai de nutrients. No obstant això, els hidrats de carboni de qualitat han d'estar presents en la dieta perquè aporten una font de fibra necessària.

Exemple de llista de la compra saludable

Canviar el xip ha de comportar canvis en la forma com comprem. Les fruites i verdures han de ser les protagonistes de la cistella de la compra. Un altre dels ajustos que cal dur a terme és procurar consumir productes integrals (sempre tenint en compte que no tot el que ens venguin com a integral ho és. Cal llegir els ingredients).

Fugir de les etiquetes "light", "zero" o "baix en calories". Aquest tipus de productes tenen un alt contingut en sucres o edulcorants.

Què hem de comprar llavors? Llegums, fruites i verdures, oli d'oliva, carn i peix, fruits secs... Res de ultraprocessats.

Riscos d'una mala alimentació

Si per aprimar eliminem nutrients necessaris per a l'organisme pot derivar en problemes per a la salut, com ara caiguda del cabell, feblesa en les ungles o marejos.

Per evitar aquestes situacions la clau està en posar la salut per davant de la pèrdua de pes i menjar aliments reals (aquí et donem una recepta de "realfooding") i saludables que aportin els nutrients necessaris i la menor quantitat possible de sucres o greixos innecessaris per al cos humà.