La millor truc per netejar els vidres de casa i que resplendeixin els dies de sol

Netejar la casa és alguna cosa que sempre costa temps (i a vegades fins i tot bastants diners, sobretot si ho has de deixar en mans de professionals). Per això t'ensenyem com pots tenir els vidres de casa teva sempre lluents. I no és d'una altra manera que utilitzant paper de diari. Senzill i econòmic.

Moltes vegades quan t'has posat a netejar els vidres tant del menjador com els de la cuina (especialment aquests segons són complicats perquè s'hi enganxa el greix de la cuina de tot el dia) t'hauràs trobat amb què és molt complicat netejar-los i que estiguin lluents. Perquè tenim la solució: deixa la baieta i la substància que utilitzis per netejar i usa paper de diari i una solució composta per aigua i una mica d'alcohol dissolt. Amb aquest netejador fabricat a casa podràs llevar tot el greix i no tornarà a aparèixer en un temps.

En cas que la brutícia sigui molta (ja saps que hi ha vegades que obres una casa que només fas servir a l'estiu o així), llavors pots fer servir un truc molt més agressiu: fregar una ceba contra el vidre. Això contribuirà al fet que se'n vagi millor la brutícia. No et preocupis, no deixarà una olor excessiva. Una altra alternativa és fer una solució amb llimona. És una forma que també aporta bona olor a la mescla, donant la frescor i l'olor que a tots ens agrada fer quan netegem.

A l'hora de netejar és tan important treure el greix i la brutícia com que trigui en tornar a aparèixer. Per això et donem un altre consell: quan marxis de casa tanca les persianes. O, almenys, deixa-les baixades durant bona part del dia. Així veuràs com cada vegada hi ha menys pols. Normalment en els vidres de casa se'ns acumula molta brutícia de les ciutats que entra per la finestra. A la teva mà està que n'entri menys i, així, hagis de mantenir i netejar molt menys.