El «superaliment cremagreix» de moda que recomanen per aprimar-te i saciar-te

L'alvocat s'ha convertit en els últims anys en una de les fruites de moda. Les seves propietats no tan sols el converteixen en un ric aliment sinó també, en un gran aliat a l'hora de portar una dieta saludable i aprimar-te. Les múltiples virtuts d'aquest fruit mexicà que també es conrea a Espanya fan que cada dia tingui més adeptes a tot el món.

Aquest fruit es pot menjar sol, trossejant-lo o untant-lo en una torrada.

Menjar alvocat com a part de la dieta diària pot ajudar a millorar la salut intestinal, segons un nou estudi de la Universitat d'Illinois (EUA). L'alvocat és un aliment saludable que és alt en fibra dietètica i greix monoinsaturat. No obstant això, no estava clar com l'alvocat afecta els microbis del sistema gastrointestinal.

"Sabem que menjar alvocats ajuda a sentir-se saciat i redueix la concentració de colesterol en la sang, però no sabíem com influeix en els microbis de l'intestí i en els metabòlits que produeixen els microbis", ha comentat Sharon Thompson, autora principal de l'estudi, publicat a la revista científica 'Journal of Nutrition'.

Els investigadors van descobrir que les persones que menjaven alvocat tots els dies tenien una major abundància de microbis intestinals que descomponen la fibra i produeixen metabòlits que milloren la salut intestinal. També tenien una major diversitat microbiana en comparació amb les persones que no van rebre alvocat en l'estudi.

"Els metabòlits microbians influeixen en la salut. El consum d'alvocat va reduir els àcids biliars i va augmentar els àcids grassos de cadena curta. Aquests canvis es correlacionen amb resultats beneficiosos per a la salut", argumenta Thompson.

Aquest aliment també és ideal per donar als nens, des del moment en el qual el comencem a introduir en el menjar sòlid i mantenir-lo en totes les etapes de creixement.

Un altre fet important d'aquest "superaliment" és que es pot emprar per a fer múltiples receptes i menjar-lo de diferents maneres.