L'utensili que et permetrà netejar la mampara de la dutxa en només uns segons

Un supermercat amb àmplia implantació a Espanya ha posat a la venda des d'aquest dilluns un revolucionari objecte amb el qual podràs netejar sense esforç la mampara de la dutxa. Es tracta d'una espècie de netejador de silicona que porta un penjador que pots posar en una zona accessible del bany per tenir-lo sempre a mà. El mecanisme és senzill: ho passes quan acabis de dutxar-te (no et portarà ni 20 segons) i aconseguiràs que es tregui tota la calç i l'aigua que queda a la mampara després de la dutxa i que a la llarga (en uns pocs dies) deixa una brutícia difícil de llevar.

I és que és una de les zones més difícils de netejar a casa. I si no està ben neta la mampara es nota: és un dels elements més lluents del bany i en ella es queden moltes vegades residus de calç gens vistosos. La neteja ha de ser diferent segons la mampara sigui de plàstic o de vidre. Si és de les primeres pots preparar una solució amb amoníac, alcohol i aigua i ruixar la superfície de la mampara i els carrils. En canvi si és de vidre el millor que pots utilitzar és alguna cosa que tens en la cuina: el vinagre. Fàcil, accessible i barat. Això sí, no ho aboquis directament. Has de ficar-ho en un pot i ruixar amb l'esprai la mampara.

Però i si hi ha problemes reals de calç? Perquè llavors cal prendre mesures més dràstiques. Prova d'afegir al vinagre dues cullerades de bicarbonat sòdic. En aquest enllaç t'expliquem com has de fer la mescla. Aquesta neteja en profunditat, això sí, et portarà més temps. Una mitja hora concretament.

Recorda que per tenir una casa amb més higiene i que no triguis cada cap de setmana hores i hores a posar decent el bany el més adequat és netejar tots els dies o almenys després de cada ús. A vegades se'ns oblida però és una de les zones de l'habitatge en les quals més brutícia s'acumula. Convé no oblidar-ho i tenir-ho en compte cada matí.