Com perdre pes sense deixar de banda el pa

A l'hora de perdre pes no has de deixar de menjar certs aliments. Ho repeteixen tots els nutricionistes fins a l'avorriment. El que has de fer és canviar la manera en què menges. Els experts en aquesta mena d'assumptes asseguren que no és dolent menjar de tant en tant un menú amb moltes calories si no et passes. De fet, és fins i tot positiu que de tant en tant mengis alguna cosa que sigui potencialment calòrica. Això et donarà salut mental per dir-ho d'alguna manera. Mantenir una dieta que siguis incapaç de mantenir en el temps només et donarà problemes. A més els resultats a l'hora de perdre pes han de veure's a llarg termini. Has de tenir paciència i per això no és bo que t'obsessionis si els teus objectius no acaben d'avançar. Si tries una dieta massa estricta i veus que no hi ha resultats, no la podràs mantenir en el temps.

Per aquest motiu, que intentis controlar el que menges per perdre pes no vol dir que hagis de deixar d'alimentar-te amb unes certes coses. Per exemple el pa. És cert que al llarg dels anys s'ha anat estenent una idea relativament falsa que el pa engreixa. I els nutricionistes ho neguen. Has de triar, això sí, el pa que t'ajudarà a millorar la teva dieta. Et recomanem que facis un canvi cap al pa integral. Una rodanxa de pa blanc engreixa més perquè té més calories. És una cosa lògica. Té 74 calories enfront de 44. A més el pa integral té molta més fibra, la qual cosa t'ajudarà també a millorar el trànsit intestinal.

Però no tan sols has de canviar la manera en què menges. Recorda que a l'hora de perdre pes i aprimar-te també és important que et moguis més, i que, d'una manera o altra, cada dia facis una mica d'exercici.