Com preparar el famós batut crema calories que has de sopar per perdre pes

Normalment tenim tan poc temps per afrontar tot el que hem de fer en el dia a dia (inclòs cuinar), que cada vegada són més populars solucions com els batuts. En els últims mesos han estat centenars les persones que s'han apuntat a internet a la moda de sopar un batut de verdures per solucionar el sopar d'una manera ràpida i, a més, ingerir totes (o almenys part) de les verdures recomanades pels nutricionistes. I és que recorda que el fonamental d'aquest consell és que estiguis sa i en forma (no que t'aprimis per aprimar). En aquest sentit continua sent totalment vàlid allò que cal menjar vulguem o no cinc peces de fruita i verdura cada dia.

Si canvies el teu sopar per un batut de verdures tindràs altres avantatges. El primer és que evitaràs menjar ultraprocesats a última hora del dia. Es tracta, de fet, d'una de les pitjors decisions que podries prendre. Ingerir menjar amb un extra de calories a última hora de la jornada quan aniràs a dormir poc després pot alterar el somni arribant fins i tot a provocar-te malsons i això és negatiu per al teu objectiu de perdre pes. En aquest article t'expliquem set consells per aconseguir dormir bé i poder arribar a temps a la denominada "operació bikini".

Per fer aquest batut només necessites triar una base (normalment aigua o llet), afegir-hi una verdura de la qual hauràs de posar una quantitat d'entre els 100 i els 200 grams, com col, enciam, julivert, cogombre, berza o bleda i una fruita. El bo és que tot això ho pots anar combinant sense problema.

Ho fiques tot a la batedora i vas provant. Això sí, recorda que els batuts al final són una solució per ingerir en poc temps moltes calories, per la qual cosa el millor és que els vagis prenent a poc a poc perquè a més el seu poder saciant sigui major. De res serveix sadollar-te si la fam psicològica segueix i no et deixa avançar.

Però compte que encara hi ha més coses que pots fer si el que vols és perdre pes. Entre altres sopar amb aigua (oblida la cervesa a la nit o la copa després de sopar), canviar les postres per una fruita (així soparàs fins i tot encara més sa deixant de costat el vell tòpic fals totalment que la fruita de nit engreixa), i sopar aviat per a després poder fer un petit passeig (d'uns 15 minuts) que t'ajudi a perdre pes sense esforç.