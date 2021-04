El producte per al bany que arrasa en vendes i ha revolucionat la neteja

El bany és la part més complicada de netejar de casa teva. No en va és el lloc que més aigua, calç i brutícia acumula. Per això és convenient que tinguis sempre en compte que la neteja en aquesta zona ha de ser exquisida. I hi ha zones en les quals a vegades no repares. Els experts en neteja criden a preocupar-se per zones del bany a les quals no mires com el fons de la tassa del vàter. Com netejar aquesta zona? D'una forma molt senzilla.

Perquè existeixen diversos remeis que pots aplicar d'una forma fàcil i senzilla en el teu dia a dia sense que et porti massa esforç. El més senzill té a veure amb el clor. I és que n'hi ha prou que posis diverses pastilles de clor i les deixis actuar. I és que gairebé tots els trucs precisen cert temps pel que no dubtis que el millor és dur-los a terme a última hora de la tarda per a deixar que els productes actuïn. Una altra opció és tirar en aquesta zona un got de bicarbonat i un litre de vinagre i deixar-lo tota la nit actuant. L'endemà tires de la cadena i quedaràs sorprès per la bona olor i la sensació de net que se li queda al bany. Per sobre de tot és una zona de la casa que cal tenir una higiene perfecta.

Si la brutícia s'acumula massa pot ser que el tanc d'aigua que no estigui del tot net. En aquest cas has de consultar amb un expert lampista que et pugui ajudar a millorar aquesta part del bany.

No es tracta que inverteixis molt temps ni diners a netejar la teva casa. Per a aconseguir resultats òptims només cal saber com fer-ho. N'hi ha prou que consultis el que recomanen tots els experts en neteja. Són consells que et poden resultar útils i que et permeten utilitzar en algunes ocasionis ingredients i objectes que tens per casa i que mai vas pensar que et serien útils a l'hora de netejar casa teva. En aquest enllaç, per exemple, l'expliquem com netejar la mampara de la dutxa en només uns segons. Aquesta és una de les zones que acumula més calç i per tant més brutícia.