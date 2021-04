Tres mètodes fàcils per eliminar la brutícia de les catifes

Les catifes són un dels millors complements per a la decoració de les nostres llars. Vesteixen les diferents estances, aporten calidesa, protegeixen els nostres sòls i, fins i tot, ens permeten anar descalços per casa en els dies més freds. Però, no tot són avantatges. Les catifes també poden convertir-se en una granja per a la pols, els àcars, els gèrmens i els bacteris. I, amb l'arribada del bon temps, és hora de netejar-les en profunditat, desinfectar-les i dir-los adéu fins al pròxim hivern.

Segons una recerca de microbiologia, una catifa reuneix al voltant de quatre mil vegades més brutícia que el seient d'un vàter, amb prop de 200 mil bacteris cada 2,5 centímetres quadrats. I, encara que passar l'aspirador és la millor manera de realitzar la neteja diària de les nostres catifes, no és suficient per a erradicar tota la brutícia.

Neteja amb pols

Si el que estàs buscant és una neteja ràpida i sense complicacions, sens dubte, la teva opció són les pols de neteja.

No es necessita equipament especial i els resultats són excel·lents. El procés és molt senzill, primer, hauràs d'aspirar en profunditat la catifa i després escampar les pols de neteja per sobre i treballar-les. Després d'un breu temps d'actuació, es pot aspirar la pols fins i tot amb un robot aspirador de mà, si volem ser més minuciosos. Les pols netejadores, a més d'eliminar taques difícils de greix de les catifes, aconsegueixen eliminar moltes de les substàncies que provoquen múltiples al·lèrgies, com, per exemple, els àcars. La teva catifa quedarà com a nova d'una forma molt ràpida i senzilla!

Neteja amb detergent

Per a aquells que volen realitzar una neteja profunda i minuciosa, el detergent és el mètode per a aconseguir l'èxit.

Aquest procediment consta de dues fases, d'una banda, s'aplica i es frega el detergent sobre la catifa. Més tard, amb una aspiradora per a superfícies humides, o bé aplicant esprai extractor, s'absorbeix la brutícia líquida que s'origina. Això sí, compte! Aquest tipus de neteja ha d'aplicar-se amb coneixement i de manera controlada, ja que existeix el risc de danyar irreversiblement la catifa si realitzem una aplicació excessiva de producte. Usa aquest mètode sàviament i aconseguiràs miracles.

Neteja amb esprai a alta pressió

Per als quals prefereixen deixar en mans de professionals la neteja de les catifes, un dels elements més delicats de la llar, la neteja amb esprai a alta pressió assegura resultats d'èxit.

Aquest mètode consisteix a ruixar el pèl de la catifa amb detergent líquid amb una màquina a alta pressió. D'aquesta manera, les partícules de brutícia es desprenen i poden ser posteriorment eliminades amb un aspirador. L'extracció amb esprai requereix un equipament especial i cert temps. En canvi, els seus resultats són més que efectius i és una de gran opció si no vols moure ni un dit. Aplica qualsevol d'aquests mètodes i guarda la teva catifa totalment neta i higienitzada. A més, assegura't de cobrir-la amb un llençol i emmagatzemar-la en un armari fresc i sense humitat per a conservar-la en les millors condicions.