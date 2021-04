La increïble dieta que obliga a menjar patates a totes hores

Menjar només patates durant una setmana és la premissa per a seguir la curiosa dieta de la patata. Com sempre, abans de començar un pla d'aprimament és necessari posar-se en mans d'un nutricionista per a confeccionar la millor opció. En aquest article t'expliquem en què consisteix aquesta dieta que promet baixar dos quilos de pes una setmana. L'única condició és menjar patata a tota hora, per a desdejunar, menjar i sopar. Això sí, mai fregides. Les patates tenen una capacitat molt saciant i aquest és un dels pilars d'aquest pla d'alimentació.



La dieta de la patata

La dieta de la patata només es pot fer durant un màxim de dues setmanes i aquest tubercle ha d'estar en totes les ingestes del dia. En cada menjar es poden ingerir 200 grams de patata. Una instrucció més concreta: a l'hora de menjar, patates acompanyades d'una font de proteïnes com pot ser la carn o el peix. A l'hora de sopar, amb vegetals.



Com cuinar la patata

Les patates s'han de fer cuites o rostides, mai fregides. D'aquesta manera, no s'introdueix l'aportació calòrica extra de l'oli.



Per quines patates?

La patata té un alt contingut en midó i això la fa molt saciant. A més, a l'ésser un carbohidrat, ofereix molta energia per a l'organisme. Però també té altres característiques.

Un dels beneficis de la patata és el seu alt contingut en fibra. L'aliment ajuda a prevenir el restrenyiment. També és una font de potassi.

Alguns estudis també apunten al fet que la pell de la patata pot influir positivament en el metabolisme. Afebleix la resistència a la insulina i dificulta que la glucosa es transformi en greix. Per això, està indicada en dietes d'aprimament.