La manera d'aconseguir que els teus llençols quedin més suaus i agradables

Un dels millors moments del dia per a moltes persones arriba quan s'amaga el sol i podem posar fi a la jornada. Després de l'esgotament acumulat, obrir el llit i introduir-s'hi és un dels plaers impagables de la vida. Posar suaument el nostre cos sobre el tou llit i sentir com els llençols ens freguen és una sensació d'allò més agradable. Però, per aconseguir el millor descans possible i poder gaudir durant molt de temps d'aquest petit plaer és important molestar-nos durant el dia a fer el llit i cuidar la rentada dels llençols i mantes.

I és que el tacte suau, la subtil aroma i l'absència d'arrugues són elements importants per a aconseguir la millor sensació i descansar de la millor forma possible. L'ideal perquè els llençols quedin suaus i lliures d'àcars, diverses fibres o cabells és aconsellable canviar-los almenys una vegada cada quinze dies. Encara que tampoc està de més rentar-los una vegada per setmana.

A vegades, quan els llençols són nous, podem trobar que se senten més rígids del normal. Això passa a conseqüència dels residus químics que queden del procés de la fabricació. Però, amb alguns senzills trucs podem accelerar el procés per suavitzar els llençols. En aquest enllaç t'expliquem un truc per adormir-te.

El cicle regular de la rentadora

Aquest programa resulta indicat per aconseguir que els llençols surtin més suaus de la rentadora. El cicle regular amb aigua tèbia ajudarà a acabar amb aquesta incòmoda rigidesa.



Penja els llençols en un estenedor

Quan acabem de rentar els llençols podem penjar-los en un estenedor perquè s'assequin sota el sol, que contribuirà a suavitzar-los. Com a alternativa, també podem introduir-los a l'assecadora amb un programa de temperatura baixa, per evitar que s'encongeixin.



Afegeix bicarbonat de sodi

Una tassa de bicarbonat de sodi que substitueixi al detergent que utilitzes habitualment pot fer que els teus llençols surtin més suaus de la rentadora. Però, és important que evitis emprar detergent perquè els seus químics augmentin la rigidesa.



Aboca una tassa de vinagre

Quan vagi a començar el cicle d'esbandida podem abocar una tassa de vinagre blanc perquè contribueixi a suavitzar els nostres llençols.



Utilitza bicarbonat de sodi i vinagre

Si els dos últims trucs ajuden a acabar amb la rigidesa dels llençols, combinar tots dos resulta encara més efectiu. Uneix el poder del bicarbonat de sodi i el vinagre en la rentadora per poder dormir amb uns llençols suaus i descansar amb total comoditat.



Renta i torna a rentar

Si en els primers usos notem els llençols molt rígids tampoc cal preocupar-nos massa. Hem de ser conscients que a mesura que els anem utilitzant i rentant s'aniran suavitzant. També podem optar per un segon rentat abans del seu ús si volem accelerar el procés.



Compra llençols de qualitat

Si estàs pensant a canviar de llençols i encara no les has comprat, cal recordar que els de major qualitat també seran més còmodes i suaus. Com més gran sigui la densitat de fils que componguin el llençol, millor.