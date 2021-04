El robot que fa la paella sense ajuda de ningú

La primera paella creada per un robot, capaç de ser preparada sense necessitat de supervisió d'un cuiner, arriba per a revolucionar aquest plat i el propi sector de la restauració, davant el qual s'ha presentat en el Saló d'Innovació en Hostaleria H&T, a Màlaga.

La unió de les companyies Be robot 5 (br5), que crea braços robotitzats, i Mimcook, que posseeix paellers amb control elèctric del foc, han fet possible la preparació d'aquest aliment, reconegut internacionalment, sense la necessitat d'intervenció humana.

El braç robòtic s'encarrega d'introduir els ingredients culinaris dins de la paella, remoure i aplanar l'arròs, mentre que el propi paeller emmagatzema les dades d'un xef a l'hora de preparar una recepta, per la qual cosa posa el foc a la temperatura necessària en tot moment i controla el temps just de cocció.



"Robolución" en l'hostaleria i la restauració

El director general de br5, Enrique Lillo, ha assegurat a Efe que amb aquest invent pretén "robolucionar" el sector HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries) i manifesta que aquest robot permet que les persones es dediquin "a desenvolupar la seva creativitat" i substitueix els passos "tediosos o repetitius".

A més, Lillo ha assenyalat que el braç robòtic facilita que els aliments siguin manipulats per un menor nombre de persones, la qual cosa considera bo en època de covid; redueix riscos humans a l'hora de cuinar, com tallar-se o cremar-se i posseeix sensors de força que detecten si hi ha una persona a la qual pot danyar.

La iniciativa atreu cada hora a desenes de visitants a l'espai H&T Innova, a l'interior del Palau de Fires i Congressos de Màlaga, on degusten aquesta primera paella feta exclusivament per un robot al costat d'un got de sangria o cervesa, també servit per un altre braç mecànic capaç d'omplir cinc canyes en tot just 18 segons.

El director general de Mimcook, Sergio Escolá, ha explicat que, amb la tecnologia que tenen els seus paellers, s'obtindran resultats "predictibles" amb independència de la persona que realitza l'elaboració dels aliments, per tant, tot l'equip del xef pot repetir el plat com va ordenar el cuiner la primera vegada.

Amb la unió d'aquestes dues tecnologies, aconsegueixen "alliberar" el cuiner de les "labors que no aporten valor", ha afirmat Escolá, que afegeix que el foc de la paella representa una de les coccions "més complexes" que existeixen, però amb aquesta innovació poden recrear un resultat "sempre cent per cent perfecte".

Aquest especial cuiner es troba en el Saló H&T Innova, on la tecnologia és la protagonista. Un altre dels grans atractius d'aquest espai són els robots Nairobi i Tòquio, que semblen trets d'una pel·lícula de ciència-ficció, però fan tasques pròpies dels humans.

Nairobi, amb aspecte humanoide, realitza funcions d'hostessa i és possible interactuar amb ella mitjançant veu, mentre que Tòquio, de cos robòtic, manté converses, serveix de guia, pot realitzar reserves o servir taules, entre moltes altres possibilitats que ofereix la tecnologia.