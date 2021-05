Descobreix com preparar l'esmorzar de moda que necessites per perdre pes sense passar gana

Si de veritat vols començar l'"operació biquini" aquest és el moment. Estem a pocs mesos de l'estiu i encara ets a temps de començar una vida sana i més lleugera de pes. Però si vols que alguna cosa canviï has de, sobretot, comprometre't amb la teva salut. En aquest sentit has de tenir clar que la pèrdua de pes te la planteges a llarg termini i sempre amb una meta de salut i no estètica. És a dir: has de voler estar més prim perquè el teu cos estigui més sa no per a perdre greix perquè sí. Si inicies una dieta massa estricta i la deixes aparcada en un determinat moment no aconseguiràs els teus objectius. I si no ho fas, no podràs mantenir la dieta en el temps.

Una de les preguntes que més es repeteixen a les consultes dels nutricionistes per aquells que volen perdre pes és com han de ser els seus esmorzars, no només el dinar o el sopar. Però la veritat és que no existeix estrictament un moment en el qual hagis de cuidar-te més. Si vols canviar de vida has de canviar d'hàbits en general. Els nutricionistes criden a fugir del vell axioma tan repetit com fals que l'esmorzar és el menjar més important del dia: has de cuidar-les totes.

Per al que sí que és important l'esmorzar és per a evitar que t'entri una fam voraç al llarg del matí i et vegis obligat a picar entre hores. Aquest "picoteig" normalment de menjar ultraprocessat amb extra de greix o de sucre, sí que va contra les teves necessitats i contra el teu objectiu de portar una vida més sana. Per això el fonamental és que el teu esmorzar sigui saciant. Com aconseguir-ho? Amb diversos trucs.

El primer és que has de deixar de menjar galetes i brioixos que fan que et pugi el sucre tan ràpid com et baixa. Planifica l'esmorzar el dia abans amb calma. De la qual fas el sopar del dia anterior fes també l'esmorzar d'aquest dia i fica'l a la nevera. L'ideal? Combinar fruita, civada, lactis (et pots prendre un cafè amb llet sencera sense problema, no li tinguis por) o una cosa més "salada" com un ou.

El cas és que una vegada que acabis no pots marxar amb la sensació d'estar massa ple però tampoc amb gana. Ni l'un ni l'altre. Quan arribis a l'oficina, això sí, beu aigua suficient per a aguantar sense picar fins a l'hora de dinar. I un últim consell: porta sempre a la teva motxilla una peça de fruita per si t'entra la gana, que et vegis obligat a menjar una cosa sana. Finalment recorda que si deixes el cotxe un parell de carrers més enllà de la porta de la teva feina, també guanyaràs passos en els 15.000 que has de fer cada jornada per a estar sa.