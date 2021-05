Segur que si et pregunten quina zona de la teva cuina et dona més mandra netejar, dubtes entre el forn i la nevera (competint molt de prop amb la campana extractora, clar). El primer dels casos és el més complicat. Sigui d'electricitat o de gas, aquest electrodomèstic sempre dona molts problemes per a netejar-lo. La clau està a buscar els productes adequats. En els fòrums d'internet pots trobar tota mena de trucs i consells per treure aquesta "crosta" de menjar que queda després d'un sopar amb amics en el qual has fet diverses pizzes i no t'has parat a netejar el forn. A tots ens ha passat.

En els últims mesos hi ha gran quantitat de "fans" del nou producte de la marca Bosque Verde de Mercadona per a forns. Es tracta d'un "neteja forns" d'ús en fred que es ven per un euro més o menys. El funcionament és senzill: polvoritzes la zona i deixes el producte actuant fins a l'endemà al matí. Els resultats són, segons els que ho han provat, espectaculars. Els que es mostren encantats amb aquest producte asseguren que el més fàcil és, l'endemà, passar la baieta: "el greix treu sol". L'única cosa que has de fer és deixar-ho tota la nit assecant amb el forn tancat. Però si no vols gastar-te aquests diners i pretens una opció més natural tenim la fórmula adequada (recorda que evidentment també pots trobar-ne d'altres marques).

I és que amb tenir una mica de bicarbonat de sodi a casa pots solucionar-ho. N'hi ha prou amb barrejar-ho amb aigua i ficar-ho en un polvoritzador. Segueixes la mateixa tècnica que amb el producte anteriorment esmentat: ruixa tot el forn amb la mescla i vés-te'n a dormir. L'endemà tira vinagre en aquest mateix vaporitzador i passa la baieta. Quedarà com a nou.

Però, i la reixeta del forn? Normalment quan sopem una pizza tampoc la netegem. També hi ha trucs per deixar-la com nova, sobretot si ets d'aquests que no uses paper de forn. Passa un paper amb oli, així s'anirà tota la brutícia. Després pots netejar-ho amb un rentavaixella normal o fregant mitja patata. Els resultats et sorprendran.

No obstant això, molts experts en neteja també han optat per un netejador que sigui molt potent. Això és una cosa bàsica. I molts no en tenen prou amb un netejador de forn. Per això molts estan optant per canviar la seva manera de netejar utilitzant renta xemeneies. I és que aquest producte s'està posant cada vegada més de moda per afrontar la posada a punt del forn. De fet molts estan recorrent a aquesta mena de netejadors per evitar altres trucs casolans com l'ús del bicarbonat que en no poques ocasions és perjudicial per a la salut perquè deixa massa restes que després poden acabar en el teu menjar.