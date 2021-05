Conservar bé els aliments, ja sigui per mantenir-los a la nevera o, més encara, per traslladar-los i consumir-los, per exemple, a la feina, s'ha convertit en una necessitat. I els recipients hermètics constitueixen la millor solució. Sobretot si són de vidre.

A partir de d'avui, Diari de Girona oferirà un conjunt de cinc recipients hermètics de vidre de borosilicat.

Aquests recipients són més resistents, més saludables i més nets que les carmanyoles de plàstic. En ser de vidre de borosilicat, aguanten fins a 400 graus de temperatura, i són ideals per introduir al microones i al rentaplats. I al forn, només el recipient. També es poden introduir al congelador o a la nevera, ja que són resistents fins a -20 graus de temperatura.

Aquests recipients son més saludables perquè no desprenen partícules ni absorbeixen olors ni sabors. I queden més nets perquè el vidre no es tenyeix amb els aliments. El conjunt consta de cinc recipients de grandària: 340 ml, 570 ml, 690 ml, 1000 ml i 1520 ml.

La tapa conté una vàlvula especial que permet introduir-los al microones i evitar haver de canviar de recipient per escalfar. A més, són completament hermètics gràcies a la tapa amb quatre punts de tancament.

Els lectors i els subscriptors del Diari de Girona poden adquirir el conjunt de cinc recipients hermètics de vidre de borosilicat al preu per subscriptors és de 19,90 euros i el preu per lectors és de 21,90.

Es poden comprar a les oficines del diari, al Passeig General Mendoza, 2 de Girona en horari de 9h a 14h i de 16h a 19h de dilluns a dijous i divendres de 9 a 15h.