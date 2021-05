Moltes vegades per tenir ordenada casa teva (en aquest cas la teva cuina, un dels llocs més problemàtics de tots els que tenim en el nostre domicili), n'hi ha prou que et dotis dels productes més nous del mercat i que són útils però no sempre cars. En aquest cas et portem un utensili que està triomfant en xarxes socials i que farà que tinguis la teva cuina molt més recollida i en moltes millors condicions. Es tracta d'un petit recollidor (denominat cistell "recullangrunes") que té dues “pinces” i que es col·loca sobre un armari dels de sota la cuina i et permet tirar coses petites perquè així no hagis d'estar tota l'estona anant i venint a la paperera i, sobretot, perquè no la taquis obrint i tancant.

De tots és sabut que mentre cuines es generen molts petits desaprofitaments dels quals vols desfer-te. I no és gens fàcil. Per això aquest petit utensili t'ajudarà a tenir la teva cuina més recollida. I tenir-la més recollida és aconseguir que la neteja sigui una labor molt més senzilla.

Recorda sempre que no hi ha perquè gastar molts diners ni tampoc invertir molt de temps ni esforç. Cal saber netejar per poder fer-ho de manera correcta. Que compris productes molt cars no significa que siguin molt més bons per al teu objectiu final. Al final el més car no sempre surt més bo.