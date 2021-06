La bicicleta és un dels mitjans de transport més populars a tot el món. Es calcula que hi ha actualment 1.000 milions de bicicletes rodant per tot el planeta. I una dada que demostra el bon moment de la bici: durant el 2020 es van vendre més d’1’5 milions a Espanya, una xifra mai assolida abans. Pot ser un element de diversió i lleure, pot tenir un component de competició i també de mobilitat plenament sostenible. Ho té tot. Cada vegada són més les persones que utilitzen aquest mitjà pels seus desplaçaments diaris dins de moltes ciutats on els quilòmetres de carril bici s’han incrementat. I si el que volem és gaudir de l’exercici físic a l’aire lliure la bicicleta és el nostre millor aliat per obtenir un gran benefici per a la nostra salut. El mercat de la bicicleta s’ha especialitzat molt durant els darrers anys i trobem tota mena de marques i complements.

Surià Bicis és una de les botigues de referència a l’Alt Empordà

Amb seu al carrer Fortià número 8 de Figueres, Surià Bicis és un dels negocis orientats al món del ciclisme amb més oferta de productes i un dels centres de referència a l’Alt Empordà. Compten amb un ampli ventall de bicicletes de primeres marques, ja que són distribuïdors oficials de firmes com ara Trek, Specialized i l'espanyola Orbea. També compten amb tota mena d'accessoris i complements com ara roba i sabates, peces de bicicleta, eines, etc.

Destaquen també per la seva oferta en alimentació amb marques específiques per la pràctica esportiva, com ara 226ers, Infisport i Powerbar.

També disposen de patinets i scooters i són distribuïdors de la marca Bestial Wolf. El local compta amb una gran exposició permanent amb bicis de tota mena i de totes les modalitats: BTT, carretera, gravel, e-bikes, infantil...

A Surià Bicis disposen de taller especialitzat i personal amb formació: això els permet ser molt propers amb els clients i les seves necessitats. Actualment són Shimano Service Center i experts en productes Shimano.