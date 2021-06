Diari de Girona posa a disposició de tots els seus lectors i subscriptors un llum d’emergència pel cotxe adaptat a la normativa que dicta la Direcció General de Trànsit (DGT). Els tradicionals triangles d’emergència hauran de ser substituïts per aquests llums i Diari de Girona t’ofereix la possibilitat d’adquirir-ne de la marca Osram amb certificat CE segons normativa V16 i totalment homologat.

El llum és un element indispensable per millorar la visibilitat en cas d’emergència i està pensat també per augmentat la seguretat al conductor i la resta d’usuaris de la via. Es tracta d’un muntatge magnètic que porta una llum LED incorporada i que funciona amb una pila de 9V que va inclosa. La seva col·locació en el sostre del vehicle es pot fer d’una manera molt fàcil i a més es tracta d’un element molt resistent ja que està preparat per evitar l’entrada d’aigua i de pols. Els lectors poden obtenir el llum al preu de 21’95 euros mentre que pels subscriptors tenen reservat un preu especial de 19’95 euros.

Els lectors i subscriptors poden aconseguir aquesta nova promoció a les oficines del diari situades al Passeig General Mendoza número 2 baixos de Girona.