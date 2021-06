A tots ens agrada gaudir dels primers raigs de sol que apareixen després de l'hivern. No obstant això, quan la calor es fa sufocant, protegir-se del sol es fa necessari per protegir-se dels raigs nocius del sol i les seves conseqüències -en aquest enllaç t'expliquem com protegir la teva pell de les radiacions solars. Per tant, buscar una ombra on poder acollir-nos ens farà els dies de calor més suportables i ajudarà a refrescar l'ambient.

Avui dia al mercat existeixen multitud de productes per proporcionar-nos aquests espais d'ombra i que poden adaptar-se fàcilment a qualsevol lloc o racó, per inaccessible que aquest sembli.

Sens dubte l'opció més ecològica és aprofitar algun arbre ja existent o plantar alguns, però això no sempre és possible, per la qual cosa haurem d'optar per altres sistemes. Abans de comernçar la instal·lació, haurem de valorar l'ús que donarem a l'espai, els metres disponibles així com el pressupost del qual disposem.