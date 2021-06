Arrenca oficialment el tan esperat estiu i, amb ell, les escapades a la platja, les tardes de piscina o barbacoa amb amics, que es tornen plans habituals dels quals poder gaudir i evadir-se de la rutina que ens acompanya durant la resta de l'any. L'arribada del sol i les altes temperatures crea un escenari perfecte per a desprendre'ns de samarretes i pantalons i lluir una pell perfecta i un bronzejat d'escàndol.

Per a aconseguir-ho de manera natural, existeixen aliments que t'ajudaran a preparar la teva pell per al sol i et permetran aconseguir un bru natural envejable, a causa de les seves propietats que contribueixen a l'activació de la melanina, el pigment encarregat de donar color al teu cos. És important recordar la importància de protegir el nostre cos de l'exposició directa del sol, que pot danyar la nostra pell, per això, l'ús de crema solar resulta indispensable.

Per a aconseguir aquest objectiu i lluir un bronzejat espectacular aquest estiu, t'acostem cinc grups d'aliments que t'ajudaran a incrementar de manera natural els teus nivells d'aquesta substància: