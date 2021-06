El mar ofereix moltes possibilitats per gaudir de l’estiu amb total plenitud. El que és considerat el medi aquàtic per excel·lència permet la pràctica de diferents esports, activitats i múltiples disciplines esportives i lúdiques. Navegar en vaixell o en un catamarà d’altes prestacions, practicar submarinisme i contemplar el fons marí o per exemple pilotar una moto d’aigua es poden convertir en una experiència inoblidable i única. I si el que busquem són emocions úniques podem atrevir-nos fins i tot a navegar pel litoral amb un vaixell per fer-hi una festa, una celebració diferent o un sopar.

Gaudeix de la Costa Brava de la mà de Bravanàutic

La plataforma líder de la Costa Brava especialitzada en nàutica i activitats aquàtiques, Bravanàutic, posa a l’abast de qui vulgui gaudir del mar tota mena d’embarcacions, des de llanxes, velers o catamarans, així com també altres activitats com el busseig o cursos d’aprenentatge. Pot oferir altres serveis addicionals organitzant esdeveniments, comiats de solter, teambuildings o caterings, entre d’altres. A més, es poden filtrar les activitats per nombre de participants i la seva finalitat ja sigui una activitat a celebrar per a famílies, parelles o grups.

La seva oferta és molt variada i està especialitzada a organitzar excursions per mar privades, lloguer de vaixells amb titulació o sense i gaudir d’activitats com la navegació en un catamarà, navegar amb caiac o córrer per damunt de l’aigua amb una moto d’aigua. Qualsevol experiència marina està al seu abast i et poden oferir una experiència única amb el seu segell de qualitat.

Per a més informació: www.bravanautic.com