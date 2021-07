La suor és un amic indesitjat que apareix cada estiu. Quan les hiperhidrosis o sudoració excessiva es converteix en un problema pot afectar la vida quotidiana i provocar inseguretat, baixa autoestima, vergonya i fins i tot depressió. Però també cal entendre que les glàndules sudorípares tenen una clara funció en el metabolisme hidroclorat i la humitat de la superfície cutània.

Així mateix, també evitem els colors clars perquè no es marqui la taca de suor a l'axil·la i apostem més pels foscos per a disfressar aquesta petjada. Per a fer front a la taca de la suor hi ha productes naturals com el vinagre, el bicarbonat i la sal per a netejar la suor de la roba i la brutícia incrustada quan aquestes fan lluir groguenca la roba blanca.

Vinagre

Un producte de neteja molt natural i versàtil és el vinagre, que també ajuda a desinfectar. El vinagre és un dels millors trucs per llevar les taques de suor perquè, malgrat no haver-hi evidència, sí que hi ha molts testimonis que asseguren un resultat molt efectiu perquè a més també elimina la mala olor.

Posar la peça en un recipient de plàstic amb mitja tassa de vinagre

Reposar durant 15 minuts

Afegir mig litre d'aigua calenta i deixar que actuï una altra hora més

Posar la peça a la rentadora i posar-la a assecar al sol.

Bicarbonat de sodi

L'ús de bicarbonat per la neteja, tant a la roba com en la llar, és molt segur i eficaç. En el cas de llevar les taques de suor, resulta molt interessant per a eliminar els residus i la brutícia de les fibres. El resultat final serà obtenir unes peces molt més blanques i, per a una major efectivitat, podríem usar-ho amb aigua oxigenada.

Incloure dues cullerades soperes de bicarbonat al costat de mig got d'aigua oxigenada

Mou bé la mescla fins que sigui homogènia

Abocar-la sobre la taca de suor i fregar amb suavitat amb un drap o un raspall de dents

Cal deixar reposar durant 10 minuts perquè actuï sobre la taca

Rentar la peça amb aigua i sabó, com de normal, o en la rentadora

Aigua oxigenada

L'aigua oxigenada és una de les millors opcions per a netejar les taques de suor perquè és un dels millors agents blanquejadors.

Col·locar mitja tassa d'aigua oxigenada sobre la taca

Fregar amb un drap o un raspall de dents

Deixar durant 15 minuts

Rentar la peça amb aigua i sabó, com de normal, o a la rentadora

Una aspirina

L'àcid salicílic que conté qualsevol aspirina per al dolor i la febre serveix per a aclarir la roba blanca o, en la seva conseqüència, per a aclarir les taques de suor.

Dissoldre qualsevol aspirina per al dolor i la febre en un got petit amb aigua

Aplicar la mescla sobre la taca

Fregar amb un drap o un raspall de dents amb suavitat

Deixar durant 10 minuts

Rentar la peça amb aigua i sabó, com de normal, o a la rentadora

Sal

La sal és un altre producte que agafa múscul per a aclarir les taques de suor.