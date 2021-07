No hi ha res més desagradable que la mala olor dels desaigües. Amb l'arribada de la calor i malgrat haver extremat la higiene i la neteja, és freqüent que la característica olor de claveguera o embornal faci acte de presència a les cases. Sol donar-se en terrasses, a la cuina però especialment al bany o a la dutxa. És igual la neteja que s'hi apliqui. Ni el lleixiu ni el salfumán ni l'amoníac acaben amb aquesta olor. El bany pot estar netíssim però la pudor resulta desagradable.

D'on prové aquesta olor? Què és?

És olor de desguàs. La calor, l'acumulació de restes o la deterioració dels sifons pot fer que s'assequin i llavors no hi ha res que impedeixi que l'olor del clavegueram traspassi la barrera dels sifons i entri a casa. Els sifons són això. Una barrera que mitjançant una làmina d'aigua separa la canonada i impedeix que l'olor de la xarxa exterior entri en la instal·lació de l'habitatge. El problema sorgeix quan alguna cosa falla en la instal·lació, es tapa o s'asseca. En aquest cas, la làmina d'aigua desapareix i les olors entren.

La causa dels embussos

L'ús de sabons i productes químics que usen greixos i substàncies similars és el causant de molts d'aquests embussos. Els cristalls de sabó tenen tendència a solidificar-se i solen crear taps en anar aglutinant restes en la pròpia canonada, com a pell morta o restes de pèls. Aquesta matèria orgànica acaba enganxada a les parets del desguàs i pot arribar a descompondre's. Poden passar diverses coses. Una és que el tap no acabi d'assecar-se per l'ús freqüent de la dutxa o del bany. En aquest cas anirà creixent fins a tapar la instal·lació. Un altre cas freqüent és que s'assequi. En aquest cas, sol fer més mala olor. Finalment, el tap pot acabar al sifó i els pot deixar inoperatiu i sec.

Remei casolà

Hi ha moltes alternatives en el mercat per a netejar les canonades. Hi ha productes químics i biològics que garanteixen l'eliminació dels embussos. No obstant això hi ha un remei casolà molt eficaç que no sols neteja els desguassos sinó que a més acaba també amb les males olors.

Es tracta d'utilitzar dos productes ben comuns. El vinagre i el bicarbonat. En primer lloc es recomana retirar qualsevol tipus de tapa del desguàs, com a embellidors o similars. A continuació, cal barrejar en un recipient un got de vinagre amb dos d'aigua. El següent pas és afegir a la mescla entre 150 i 200 grams de bicarbonat sòdic. La reacció és molt espectacular. Es genera ràpidament molta escuma. En és moment cal tirar la mescla sobre el desguàs i esperar que actuï.

Entre 30 i 45 minuts després cal tirar dos litres d'aigua calenta a la canonada perquè arrossegui tota la mescla. El resultat de la neteja és immediat i el desguàs queda totalment net i sense olor.