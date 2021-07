Tenir una mascota domèstica, en aquest cas un gos, implica seguir tota una sèrie de pràctiques per tenir-ne una bona cura. Amb motiu de la celebració del dia mundial del gos i ara que estem a l’estiu seria bo tenir en compte unes pautes i consells per cuidar del que és considerat el millor amic de l’home per excel·lència i amb el que tenim una relació molt especial. La tinença d’un gos comporta una gran responsabilitat i si volem que gaudeixi d’un bon estat de salut hem de tenir en compte uns consells que ens vindran molt bé per evitar ben allunyats problemes i malalties. Un bon professional veterinari ens assessorarà en tot moment del que hem de fer i tornar-li tot l’amor que sovint ens processen els gossos de manera incondicional. Es calcula que al món hi ha fins a 800 races de gossos i cada gos té unes necessitats diferents.

Els consells de Veterhouse Clínica Veterinària

Des de Veterhouse Clínica Veterinària ara que estem al pic de l’estiu, ens destaquen els problemes més importants respecte a la calor que poden tenir els nostres gossos com per exemple els temuts cops de calor. Hem de tenir en compte que no els podem deixar tancats dins del cotxe -ni amb dos dits amb les finestres obertes- ja que la temperatura del cotxe puja a 55 graus en només 15 minuts. Tampoc podem deixar-los tancats a la terrassa a on dona el sol tot el dia o en habitacions tancades ben solellades. També cal tenir present la leishmània, malaltia que és crònica per tota la vida i que l’única manera de prevenir-la és fent la millor profilaxi possible: Vacunar cada primavera, collars repel·lents, pipetes i xampús. Les puces i paparres es poden prevenir igualment amb collars, pipetes i xampús mentre que els cucs gastrointestinals que provoquen les larves ens obligaran a desparasitar-los mínimament cada tres mesos. Seguint aquests consells podrem mantenir aquests problemes a ratlla.

