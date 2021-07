L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha sol·licitat la retirada voluntària de 14 protectors solars perquè el factor de protecció solar (FPS) no es correspon amb l’etiquetatge.

Aquesta petició es produeix ara que ha finalitzat la campanya de control de mercat de productes de protecció solar, iniciada el desembre de 2019 i que tenia per objectiu garantir que el factor de protecció solar (FPS) reivindicat en l’etiquetatge no discrepés del que determinaven els assajos.

Aquesta és la llista:–Les Cosmetiques sun ultimate sensitive SPF 50+ esprai solar pells sensibles, de Centres Comercials Carrefour.

–Belle&Sun crema solar invisible FPS 50, de Perseida Belleza.

–Isdin fotoprotector fusion water SPF 50+. Fotoprotector facial d’ús diari, d’ISDIN.

–Farline esprai solar SPF 50 + 200 ml, protecció molt alta, de Farline Comercializadora de Productos Farmacéuticos S.A.

–Babaria solar crema protectora SPF 50, de Berioska.

–Seesee esprai solar transparent SPF 50+, de Cosmetrade.

–Piz Buin hydro infusió crema solar en gel SFP 50, protecció alta, de Johnson & Johnson Santé Beauté.

–Ladival pell sensible FPS 50+, de STADA Arzneimittel AG.

–Lancaster sun sensitive luminous crema confort SPF 50+, de Coty.

–Abelay Protector Solar FPS50, d’AB7 Cosmética.

–Mussvital fotoprotector esprai aerosol ultra light 50+, de Peroxfarma.

–Eucerin sun protection sensitive protect sun, esprai transparent dry touch SPF 50 alta, de Beiersdorf AG.

–Hawaiian Tropic Silk Hydratation Crema Solar air soft SPF 50+ (alta), de Wilkinson Sword.

–Australian gold SPF Botanical SPF 50 continuous spray, de Biorius.

Diferents rangs i terminis

La iniciativa s’ha enfocat en protectors solars amb FPS 50 o FPS 50+ amb formes galèniques noves com cremes molt lleugeres i esprais. Perquè la mostra fos representativa, es van triar 19 productes d’empreses de diferents mides i orígens (espanyoles, europees i extracomunitàries) i productes de diferents rangs de preu.

Després d’haver rebut els informes finals dels assajos ‘in vitro’ i ‘in vivo’, l’AEMPS ha portat a terme una avaluació conjunta d’aquests resultats i de la documentació requerida a les empreses. Arran dels resultats, l’AEMPS ha iniciat diferents actuacions en funció de la diferència entre els resultats obtinguts als assajos i la reivindicació en l’etiquetatge.

En concret, cinc dels solars assajats tenen resultats de FPS concordants amb el grau de protecció dels etiquetatges, però nou productes no tenien un FPS concordant, tot i que s’han obtingut valors de FPS entre 30 i 49,9, considerat un FPS dins de l’interval d’eficàcia de la categoria d’alta protecció.

Cap incident

No obstant, l’AEMPS ha assegurat que no s’han notificat incidents per cremades solars relacionades amb cap d’aquests productes al Sistema Espanyol de Cosmetovigilància. Tot i que sí que ha instat les empreses a retirar voluntàriament els lots assajats i els ha sol·licitat que realitzin assajos addicionals en altres lots per verificar la seguretat dels productes.

La mateixa actuació s’ha requerit per als productes en els quals s’ha obtingut un valor del FPS inferior a 60 i es reivindicava 50+, que és la categoria de protecció molt alta. Aquests últims productes són: Les Cosmetiques sun ultimate sensitive SPF 50+ esprai solar pells sensibles, de Centres Comercials Carrefour; Belle&Sun crema solar invisible FPS 50, de Perseida Belleza; Isdin fotoprotector fusion water SPF 50+. Fotoprotector facial d’ús diari, d’ISDIN i Farline esprai solar SPF 50 + 200 ml, protecció molt alta, de Farline Comercializadora de Productos Farmacéuticos S.A.

Completen aquesta llista Babaria solar crema protectora SPF 50, de Berioska; Seesee esprai solar transparent SPF 50+, de Cosmetrade; Piz Buin hydro infusió crema solar en gel SFP 50, protecció alta, de Johnson & Johnson Santé Beauté; Ladival pell sensible FPS 50+, de STADA Arzneimittel AG i Lancaster sun sensitive luminous crema confort SPF 50+, de Coty.

Els cinc productes restants han obtingut un FPS inferior al que indicava l’etiquetatge, sempre per sota de 29,9. En aquests casos, l’AEMPS ha instat les empreses a retirar voluntàriament els productes, que són: Abelay Protector Solar FPS 50, d’AB7 Cosmética; Mussvital fotoprotector esprai aerosol ultra light 50+, de Peroxfarma; Eucerin sun protection sensitive protect sun spray transparent dry touch SPF 50 alta, de Beiersdorf AG; Hawaiian Tropic Silk Hydratation Crema Solar air soft SPF 50+ (alta), de Wilkinson Sword i Australian gold SPF Botanical SPF 50 continuous spray, de Biorius.