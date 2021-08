El jove Francisco Nicolás Gómez, més conegut com el 'Pequeño Nicolás', està ingressat a l'Hospital Costa del Sol de la localitat malaguenya de Marbella després de denunciar que havia patit una agressió per part d'un vigilant de seguretat en un aparcament a la conclusió d'un concert. Segons informa 'El Confidencial', Nicolás Gómez es trobava el divendres a la nit quan, poc abans de les dues, i sempre atenent a la seva pròpia versió, un vigilant va intentar pujar-lo per la força a un autobús que portava als assistents de tornada a la ciutat i, després de baixar "per esperar a un amic" que estava fora, el treballador de l'empresa de seguretat li va donar un cop de puny a la cara i el va reduir a terra. A conseqüència d'això, el 'Petit Nicolás' va patir fortes contusions.