Tant la dieta com la pràctica d'activitat física s'alteren durant les vacances. El fet d'estar més relaxat, passar calor i donar prioritat al lleure en el temps lliure fan que no es pari prou atenció als hàbits. La taula tendeix a incloure en general més ultraprocessats, des de begudes refrescants i rebosteria, fins a gelats. En molts casos, aquests excessos alimentaris i la poca activitat física comporten un desequilibri en la ingesta i la despesa d'energia. Ara que acaben les vacances és un bon moment per reprogramar metes. Les professores dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC Anna Bach i Laura Esquius proporcionen les claus principals per reprendre hàbits saludables en la dieta i l'exercici físic.

Vuit claus per reprendre una dieta saludable

L'organització i la planificació per a la reprogramació alimentària són fonamentals, apunta Bach, directora del màster universitari de Nutrició i Salut de la UOC. L'experta recomana principalment seguir aquestes vuit recomanacions:

1. Apostar per la varietat i la densitat nutricional. La piràmide de la dieta mediterrània ajuda a saber quines són les proporcions adequades. Cal donar un protagonisme màxim a les fruites i verdures de tota mena.

2. Donar prioritat a aliments com menys processats millor i limitar el menjar ràpid.

3. Consumir amb moderació i frugalitat. Controlar la mida de les racions. Utilitzar la mesura del plat per no excedir-se. No menjar fins a afartar-se. Si es menja fora de casa, intentar mantenir les mateixes proporcions i hàbits saludables que a casa, però vigilant les quantitats. És aconsellable que els sopars siguin més lleugers que els dinars.

4. Llegir les etiquetes, si hi ha dubtes en l'elecció de dos aliments semblants. El sistema d'etiquetatge nutricional Nutriscore, que s'implantarà a finals de l'any 2021 a Espanya i se situarà a la part frontal dels productes envasats, ajudarà en la selecció. Un codi de colors permetrà identificar els aliments amb moltes calories provinents de greixos saturats, sucres simples i sodi.

5. Evitar sempre el consum d'alcohol. En tornar a la rutina i si es vol reduir pes, aquesta recomanació encara té més rellevància.

6. Donar prioritat a les activitats culinàries. Per tal d'evitar la monotonia i gaudir de cada àpat, és recomanable cuinar utilitzant tècniques culinàries variades i limitant els fregits. Fer servir la sal amb moderació; es pot amanir amb herbes i espècies, que també potencien els sabors.

7. Practicar la convivialitat. Gaudir dels àpats en companyia al voltant de la taula com a mínim una vegada al dia. Compartir els aliments, asseure's al voltant d'una taula sense aparells digitals o tenir una conversa agradable són aspectes beneficiosos que contribueixen a la bona salut.

8. Menjar mastegant a poc a poc i centrant-nos en el plat que tenim davant.