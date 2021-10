La tardor ens porta nous colors, noves formes, noves sensacions... I això es reflecteix en el nostre maquillatge, que flueix amb cada estació i s'adapta a tots els seus canvis. Res millor per a una beauty addict com tu que descobrir, en la teva pròpia pell, les novetats de productes que han arribat aquesta temporada i sorprendre't amb un look renovat. Deixa't seduir per les tendències de maquillatge d'aquesta tardor 2021 i segur que triomfaràs.

1. Pell lleugera i lliure d'imperfeccions

El dia a dia és exigent i això pot notar-se en el nostre rostre. Per això, aquesta tardor apostem per productes lleugers i còmodes d'aplicar, que facin desaparèixer les petites imperfeccions de la nostra pell, però sense restar-nos naturalitat.

2. Estil 'vamp' per als llavis i manicures

El maquillatge gòtic serveix d'inspiració, aquesta temporada, per a vestir els nostres llavis i ungles. Tons cridaners i profunds – el granat o els morats, i fins i tot els negres – guanyen protagonisme en tota mena de looks.

3. Eyeliner intens

L'eyeliner acostuma a ser una de les tendències de maquillatge inamovibles i aquesta tardor torna a ser-ho. Ho fa en la seva versió més gràfica i intensa, amb dissenys i tons cridaners que atorguen el protagonisme als ulls. A més, si el teu delineador ho permet, pots utilitzar-lo per a maquillar també la parpella, en comptes de fer servir ombra d'ulls, i així obtenir un acabat més marcat i definit.

4. Pestanyes interminables

L'acabat d'honor, per a una mirada de luxe el posaran, sens dubte, unes pestanyes llargues i corbades que serveixin de marc per a la resta de maquillatge d'ulls. I si a banda d'intensificar la teva mirada pots cuidar les teves pestanyes perquè creixin més fortes i sanes, millor que millor, veritat?

5. Tons tardorencs

Com has pogut comprovar, les noves tendències de maquillatge ens porten propostes atrevides, però no faltaran altres més delicades i suaus. Igual que la mateixa tardor, que està plena de contrastos. Per això, si busques un estilisme més "soft" pots decantar-te per tons com el marró càlid, el préssec o un rosa subtil, entre d'altres. Els acabats brillants seran més que benvinguts i aportaran un extra de suculència en els teus looks.