L'OCU ha realitzat un estudi en el qual ha analitzat 34 cerveses rosses d'estil 'lager', el més venut a Espanya, tant clàssiques (amb una graduació mitjana de 4,8 graus) com de categoria especial (han de tenir un extracte sec primitiu del 13% i la seva graduació mitjana és 5,5 graus).

En l'estudi, s'han valorat diversos factors. Un, el processament dels productes, fixant-se en el control del contingut en volum, grau alcohòlic, contingut en gas (CO₂), l'extracte sec real, l'extracte sec primitiu, el grau de fermentació, acidesa total, pH, i SO2.

Altres elements avaluats han estat l'etiquetatge i el rastreig de presència d'additius (no hi ha sulfits en cap cervesa de l'anàlisi, però sí que han trobat colorant E-150 que intenta substituir el torrat de la malta i alginat, un estabilitzant per a l'escuma, en vuit cerveses).

Les anàlisis es van realitzar en un laboratori independent i acreditat i es van completar amb un tast a cegues. Els experts que les van provar només van considerar com a bones set de les 34 cerveses; la resta fallaven en aspectes com la falta de cos, la intensitat aromàtica i l'amargor, característiques pròpies de les 'lager'.

Aquestes són les 12 millors cerveses, segons l'OCU, que es venen a Espanya.

1. Mahou clàssica (74 punts sobre 100)

D'ella destaca el seu processament i degustació i li atorga cinc estrelles a la seva absència d'additius. Preu: 1,72 €/litre.

2. Amstel original (74)

Té una mica més de cos que la Mahou gràcies a una major graduació. L'OCU l'avalua com "molt bona" en qualitat. Preu: 1,78 €/litre.

3. Amstel clàssica (72)

Una graduació lleugerament menor i preu baix. Amb tot i això, per a l'OCU és un producte de "molt bona qualitat". Preu: 1,12 €/litre.

4. Mahou 5 estrelles (71)

Sense additius, té 5,5 graus alcohòlics. Preu: 1,97 €/litre.

5. Estrella Galícia (69)

També posseeix una graduació de 5,5 graus. Preu: 2,12 €/litre.

6. Keler (69)

La cervesa donostiarra, amb sis graus alcohòlics, no resulta pesada malgrat el seu grau alcohòlic, segons l'OCU. Preu: 1,81 €/litre.

7. Cruzcampo Gran Reserva (66)

L'OCU penalitza aquesta *birra andalusa pel tast a cegues. Preu: 2,36 €/litre.

8. Steinburg Especial (66)

La relació qualitat-preu d'aquesta cervesa de Mercadona la converteix en la millor compra per a l'OCU. Cada llauna val uns 28 cèntims i la seva qualitat és bastant considerable per a l'organització. Preu: 0,85 €/litre.

9. Estrella Damm (64)

La cervesa catalana és la penúltima del 'top ten' de l'OCU. Preu: 2,06 €/litre.

10. Ambar especial (64)

La cervesa aragonesa ha donat un resultat gairebé idèntic en l'anàlisi i el tast a cegues al d'Estrella Damm, d'aquí ve que hagi obtingut la mateixa puntuació. Preu: 2 €/litre.

11. Heineken (64)

L'OCU explica que es tracta d'un producte de "bona" qualitat.Preu: 1,96 €/litre.

12. El Corte Inglés Especial (63)

És la segona cervesa de marca blanca d'aquest 'top 12'. Preu: 1,15 €/litre