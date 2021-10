La tornada a la rutina, després d'unes merescudes vacances, és un procés difícil per a molts. Setembre no sols és el mes de tornar a la dinàmica laboral, també és el moment ideal per a posar-se en forma després dels excessos estiuencs. Proposem algunes solucions que et motivin per a combatre aquests quilos de més.

Apunta't al gimnàs més pròxim. No tots tenim la mateixa voluntat per a calçar-nos les esportives i cuidar-nos. Per això, una manera de motivar-se és apuntar-te al gimnàs més pròxim. Tens molts avantatges: conèixer a amants de l'esport, comptar amb l'opinió d'un especialista, i mantenir un hàbit "obligat" per la quota mensual, entre altres.

Surt a córrer a l'aire lliure. Si vius en una ciutat gran, possiblement tens una zona verda o parc prop de la teva casa on poder anar a córrer.

Gaudeix amb el ball. El ball no sols és una activitat física, també és divertida i contribueix a la nostra qualitat de vida. Implica practicar una coreografia, repetir passos, treballar la coordinació, millorar l'agilitat i, en conseqüència, adquirir una bona forma física. A més, redueix els nivells d'estrès i desenvolupa les facultats expressives.

A casa. Hi ha exercicis senzills com saltar la corda o exercitar-se mitjançant exercicis en Youtube. Els resultats poden ser molt positius.

Finalment i sumat a l'anterior, no oblidis una regla fonamental: dieta saludable i hidratació.