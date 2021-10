El moscatell, un vi molt benvolgut ja en temps dels grecs, és el vi dolç més característic d'aquestes festes, perquè és ideal per a acompanyar a les castanyes rostides, els moniatos o els clàssics panellets. Però a més del moscatell hi ha un altre tipus de vins molt adequats per a maridar en aquesta època, entre els quals trobem els vins blancs sobre madurats o la mistela, que es diferencia del moscatell bàsicament en que conté una major graduació.

Aquesta és només una petita selecció d'alguns licors recomanats per a una de les festes més emblemàtiques de la nostra terra:

Sols. De denominació d'origen de l'Empordà i procedent del celler Mas Llunes, aquest vi dolç va perfecte tant per a postres com per a fruita seca. Preu aproximat: 14 €

De la mateixa D.O. que l'anterior, l'Oliveda Garnatxa. Un vi elaborat amb garnatxa vermella i blanca, per menys de 7 euros.

Del celler Torres, trobem el Floralis Moscatell Or, amb raïms de raïm d'Alexandria, el seu preu ronda els 8 euros.

El Sinols Criança 2009 va ser el guanyador l'any 2011 del concurs "els millors vins d'Espanya". De la cooperativa Empordà, i de varietat 100% moscatell per tan sols 8 euros.

El Vi del Vent. Un vi naturalment dolç i molt aromàtic, fet amb moscatell de gra menut i de D.O. Tarragona, per 8 euros.

Riu Rau, una mistela 100% de raïm moscatell, de color caoba fosc i reflexos daurats. De 10 a 15 €

Vall de Xaló, criat en barril de roure francès durant quatre mesos, és una mistela de color clar amb preus que oscil·len entre els 5 i els 10 euros.