El canvi d'hora d'octubre de 2021 s'acosta. Enguany es produirà l'últim dia del mes, a la matinada del diumenge 31, quan els rellotges hauran d'endarrerir-se una hora per a entrar en l'horari d'hivern.

Quan les agulles del rellotge marquin les tres de la matinada, s'hauran de retardar a les dues. La modificació horària de tardor s'aplica a tots els països de la Unió Europea (UE), a fi d'ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural. A partir del diumenge 31 d'octubre hi haurà més llum solar al matí i fosquejarà més aviat, fins que el març vinent es faci el canvi horari de la primavera del 2022.

Quin dia cal canviar l'hora?

El canvi a l'horari d'hivern a Espanya es produeix la matinada de l'últim diumenge d'octubre, que enguany coincideix amb l'últim dia del mes, el 31. Això és així des de 1996: abans el canvi d'hora de tardor es duia a terme l'últim diumenge de setembre.

Cal avançar o retardar el rellotge?

En el canvi horari de tardor cal endarrerir el rellotge una hora. El moment exacte de fer-ho és la matinada del dia 31 d'octubre, quan a les tres seran les dues. Si preveus estar al llit a aquesta hora, el més còmode és retardar tots els rellotges de casa abans d'anar a dormir per poder aixecar-te el diumenge amb l'hora real.

Com t'afectarà l'horari d'hivern?

L'efecte més immediat del canvi d'hora és que hi haurà més llum solar al matí i fosquejarà una hora abans, per la qual cosa disposarem de menys temps de llum solar a les tardes (i més als matins). Els experts sostenen que l'horari d'hivern facilita una millor adequació entre la llum natural i el ritme d'activitat majoritari de la població. A l'alba més primerenca, més gent gaudirà de llum solar quan s'aixequi, la qual cosa suposa un clar benefici en termes de salut.

Quins efectes té el canvi en la salut?

El canvi a l'horari d'hivern pot afectar sobretot les persones amb patologies, als infants lactants i a les mascotes. Els efectes del canvi en els bioritmes resulten similars però menys bruscos que el fenomen 'jet-lag', que es produeix després d'un llarg viatge. En despertar-se, quan el rellotge biològic marca l'hora a la qual un està acostumat, és quan es produeixen alteracions, encara que en poc temps l'organisme el compensa i s'adapta.

S'estalvia amb el canvi d'hora?

Un dels arguments que avalen el canvi horari són les dades que aporta l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), que estima que l'estalvi energètic potencial ronda el 5% només a Espanya. Aquest percentatge representa prop de 350 milions d'euros. D'aquesta quantitat, entorn de 100 milions correspondrien al consum domèstic (uns 7 euros per llar), i la resta, a la indústria o a la il·luminació d'edificis de serveis.

Serà l'últim canvi d'hora?

El canvi d'hora d'octubre del 2021 no sembla que serà l'últim. La Comissió Europea s'havia fixat en principi l'objectiu d'acabar amb els canvis el 2019, però el pla era massa ambiciós i el Parlament Europeu va proposar després que l'últim any amb canvi d'hora fos precisament el 2021. No obstant això, la falta de consens sobre com posar fi a una pràctica tan consolidada i la incertesa sobre amb quin horari es quedaria cada país presagien que els canvis d'hora estan lluny d'acabar-se.

Amb quin horari es quedarà Espanya?

No està gens clar. El comitè d'experts nomenat pel Govern per decidir si Espanya es queda amb l'horari d'hivern o amb el d'estiu no es posa d'acord sobre què és el millor. Per això, l'Executiu ha obert un període de reflexió que continua en marxa.

Quina és la història del canvi d'hora?

El canvi d'hora es remunta a la dècada dels anys 70, amb la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir avançar el rellotge per aprofitar millor la llum natural del sol i consumir menys electricitat (Espanya va introduir el canvi horari el 1974). El 1980, la Comunitat Econòmica Europea -de la qual Espanya encara no formava part- va publicar la primera directiva per posar ordre sobre el tema en els diferents països.