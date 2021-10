La pell que envolta la zona dels ulls és fràgil. Per això, mostra amb més rapidesa el pas de l'edat i l'efecte dels agents externs (radiació ultraviolada, contaminació i llum blava). Com expliquen des de la marca Clarins, "conté poques glàndules sebàcies i gairebé manca de pel·lícula hidrolítica protectora. Per contra, la microcirculació en aquesta zona és extremadament densa. Aquesta xarxa de capil·lars i cèl·lules està exposada, en primera línia, als estressors mediambientals que afebleixen la capacitat de les cèl·lules per a romandre unides. Això deixa petits buits en els quals s'acumulen excessos d'aigua, greix i sang, accentuant la inflor i les ulleres". Però no t'alarmis: gaudir d'un contorn d'ulls rejovenit és possible, seguint una rutina correcta, constant i amb els productes adequats.

Errors comuns que has d'evitar

Com explica Myriam Yébenes, directora de la marca Maribel Yébenes, sovint no tractem la zona del contorn dels ulls de manera adequada. De fet, existeixen quatre errors que es repeteixen amb freqüència. Pren nota!

1. Utilitzar la crema hidratant per al contorn d'ulls. La pell del contorn és fins a quatre vegades més fina que la de la resta del rostre. Per això requereix productes específicament formulats per a la seva cura.

2. Estendre el contorn des del llagrimer fins a la templa. Perquè les arrugues no es marquin més, sempre cal aplicar el producte a copets des de l'extrem exterior de l'ull cap al nas, per sobre de l'os orbicular.

3. Aplicar més producte del compte. Amb una quantitat equivalent a la grandària d'un gra d'arròs per a cada ull és suficient. En cas contrari, podríem obstruir el llagrimer.

4. No beure suficient aigua. La falta d'hidratació és una de les principals causes de l'aparició de bosses. I és que quan la pell perd grans quantitats d'aigua, també perd components com l'elastina i el col·lagen, que s'encarreguen de mantenir l'elasticitat i el tensor de la pell.