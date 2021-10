Segons l'OMS (Organització Mundial de la salut), autocuidar-se es resumiria com "diferents esferes com ara la higiene, la nutrició, l'estil de vida i els factors mediambientals i socioeconòmics".

Aprendre i mantenir rutines saludables és molt important i responsabilitat de cadascun, i és que està molt bé ajudar i cuidar als altres, però també ho és dedicar-nos temps (encara que siguin tan sols uns minuts al dia) a nosaltres mateixos i mirar pel nostre propi benestar.

Alguns d'aquests rituals que podem seguir en la nostra vida diària i que poden ajudar-nos serien:

- Prendre una infusió o un te cada nit, asseguts en el sofà o en el llit, just abans d'anar a dormir. Aquesta rutina ens ajudarà a relaxar-nos i a aconseguir un somni més reparador.

- Evitar el sedentarisme. Per a això hem de fer exercici del tipus que sigui i en funció de l'estat físic i de salut de cadascun. A vegades n'hi ha prou amb uns simples estiraments, practicar alguns exercicis de ioga o sortir a caminar uns vint minuts.

- Meditar. La meditació ajuda molt a controlar l'estrès i mantenir la calma.

- Beure un got d'aigua a primera hora del matí. Elimina toxines i depura l'organisme. Pots acompanyar-ho també d'una mica de suc de llimona, gingebre o canyella.

- Aprofitar el cap de setmana per a elaborar alguna recepta nova, o preparar anticipadament els menús setmanals. D'aquesta manera, ens serà més fàcil menjar saludable i no decantar-se a últim moment per aliments processats o ja precuinats.

- Obligar-se a sortir el cap de setmana, sigui per a fer excursions a la muntanya o visitar llocs desconeguts. El contacte amb la naturalesa i prendre aire fresc ens ajudarà a recarregar piles.

- Regalar-se de tant en tant un ram de flors, un vestit o qualsevol altre capritx que ens vingui de gust.

- Passar el màxim temps possible amb els nostres éssers estimats.

- Escoltar música i sons relaxants abans d'anar-se'n a dormir.

- Llegir una mica cada dia, escriure un diari, practicar un hobby, dibuixar o tocar un instrument. És a dir, qualsevol activitat que ens faci feliç.

- Fer almenys una vegada al mes un ritual de bellesa complet: depilació, manicura, pedicura, cuidat de la pell i el cabell...

- Substituir la dutxa per un bany relaxant per a desconnectar de tant en tant. Posar música, encendre espelmes, posar encens o olis essencials i prendre una copa de vi i oblidar-se del món durant mitja hora.

- Planificar amb temps les activitats i gestions que hem de fer durant la setmana per a no atabalar-nos, estressar-nos o oblidar-nos-en.