Quan l’aigüera s’embussa, sol ser per un problema a les canonades, on ha quedat quelcom enganxat o simplement hi ha hagut una acumulació de substàncies que provoquen un tap que impedeix que continuï circulant l’aigua. A més, l’embussament sol anar acompanyat de pudor.

Al mercat hi ha molts productes perquè les canonades estiguin lliures d’obstruccions, però solen ser abrasius (perquè contenen substàncies químiques). Abans de fer-ne ús, o trucar a un lampista, o desmuntar les canonades tu mateix, et proposem un remei casolà que és ‘eco-friendly’ i que farà que l’aigüera torni a deixar passar l'aigua... i sense fer pudor.

Tothom pot fer servir aquest mètode, sempre que l’obstrucció no sigui gaire gran, fins i tot les persones amb problemes al·lèrgics. Aquesta fórmula et pot fer estalviar temps i diners, ja que els ingredients que es fan servir són productes que tenim a mà i no són perillosos ni cars. A més, serveix també per desembussar la dutxa, la banyera o la pica de la cuina.

Barreja escumosa

Per procedir a la neteja, n’hi ha prou amb abocar a la pica mitja tassa de bicarbonat de sodi i, a continuació, mitja tassa de vinagre. Cal anar amb compte, perquè la barreja provoca escuma. Si es pot, s’ha de tapar el forat de l'aigüera amb un tap un cop la mescla ja hagi entrat dins del tub.

Al cap d’una mitja hora, deixeu córrer aigua calenta per les canonades.

En cas que no hagi desaparegut l’obstrucció, es pot tornar a repetir l’operació passades unes hores.

A més de desembussar l’aigüera, que sol embussar-se per l’acumulació de greix i residus de menjar, aquest truc permet rentar i desinfectar les canonades i eliminar la pudor. Es pot fer un cop per setmana per evitar que s'hi acumuli brutícia.