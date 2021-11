Arriba Nadal i amb aquesta festivitat s'il·luminen les ciutats de tot el món. Una ambientació que ens acompanya des de novembre i fins ben passat festes i que en alguns punts s'ha convertit en un reclam turístic.

Un comitè d'experts ha seleccionat, per a la plataforma European Best Destinations, les 20 ciutats d'Europa amb les millors llums de Nadal.

1. Llums de Nadal de Tallin, Estònia

Tallin té, per a molts, el que és considerat com el mercat de Nadal més bonic de tot Europa. En conseqüència, no és d'estranyar que les seves llums també figurin en aquest rànquing. Sense cap mena de dubte, un lloc on es respira la màgia del Nadal per tot arreu.

2. Llums de Nadal de Colmar, França

Alsàcia en general és un territori preciós. Ple de petits pobles entre vinyes i pobles que semblen extrets de contes de Disney. La ciutat de Colmar n'és la seva joia, especialment en època de Nadal. Una visita obligada des de final de novembre fins a principi de gener.

3. Llums de Nadal d'Opatija, Croàcia

Carrers i places decorades amb tota mena de detalls, una pista de patinatge sobre gel i nombrosos llocs plens de màgia amb representacions musicals són, com a mínim, el que podem trobar a Opatija. Parades obligades: els parcs St. James i d'Angiolina.

4. Llums de Nadal a Moscou, Rússia

Moscou és, sens dubte, una de les destinacions nadalenques més belles de tot el món. I ho fa més encara amb la seva espectacular il·luminació amb la Catedral de Sant Basili com a teló de fons amb un mercat nadalenc que il·lumina la mítica plaça vermella amb mil garlandes.

5. Llums de Nadal a Montbéliard, França

Situada a l'est de França, la ciutat de Montbéliard és famosa per la seva hospitalitat que es transforma en pur encant setmanes abans de Nadal. Per què? Clarament pels seus espectaculars llums, capaços de deixar amb la boca oberta els més romàntics.

6. Llums de Nadal a Ljubljana, Eslovènia

La capital d'Eslovènia us enlluernarà amb increïbles decoracions i il·luminacions nadalenques. I no només amb això... i és que està considerada com una de les capitals més boniques d'Europa (i una de les més verdes).

7. Llums de Nadal a Londres, Regne Unit

Segurament a Londres trobarem els llums de Nadal més innovadors. Una munió de carrers s'engalana per celebrar l'arribada de les festes i un dels més interessants de veure és Carnaby Street, una de les il·luminacions “més originals d'Europa”.

8. Llums de Nadal a Praga, República Txeca

Praga és un dels destins romàntics per excel·lència. Si no hi has estat, ja trigues a planejar el viatge. Però per Nadal, encara llueix més. Veure l'ambient de Praga il·luminat per festes és una experiència sensorial extraordinària. El seu mercat de Nadal també és d'infart.

9. Llums de Nadal a Funchal, Portugal

Et ve de gust un Nadal amb estil tropical? Aleshores no pots deixar passar l'oportunitat de visitar Funchal, amb un dels mercats nadalencs més assolellats de tot Europa. Aquí, les celebracions nadalenques i de cap d'any són màgiques gràcies a una il·luminació descrita pels viatgers com a “sublim”. I per Cap d'Any si celebra el castell de focs més gran de tot el Vell continent.

10. Llums de Nadal a Montecarlo, Mònaco

Mònaco és d'aquelles ciutats que no es pot conformar amb unes quantes garlandes i adorns nadalencs. Potser per ser la llar de les persones més riques de la zona o per ser una destinació que combina luxe, lleure i compres.

11. Llums de Nadal a Salerno, Itàlia

Si vols veure llums de Nadal artístiques i amb encant, no busquis més. La ciutat de Salern és una de les ciutats més il·luminades d'Europa que cada any suma noves creacions artístiques a aquest espectacle màgic.

12. Llums de Nadal a Niça, França

Aquí podem gaudir de la màgia de Nadal sota les palmeres de Niça, una de les ciutats més belles de la Riviera francesa. Aquesta ciutat, cada any, decora els seus carrers amb instal·lacions lluminoses sublims, refinades i gegantines en un mesclum de sensacions que promet captivar-nos.

13. Llums de Nadal a Edimburg, Escòcia

Edimburg, i sobretot el seu famós Carrer de la Llum, és un imprescindible nadalenc per excel·lència. Aquí desenes de milers de petits llums s'encenen al ritme de la música en un entorn bell i excepcional.

14. Llums de Nadal a Viena, Àustria

És considerada com una de les ciutats més romàntiques d'Europa i és la destinació perfecta per als amants del Nadal. I és que, en arribar la temporada nadalenca, Viena es vesteix elegant amb la seva il·luminació, les garlandes de colors i la màgia.

15. Llums de Nadal a Gdansk, Polònia

Gdansk transforma els carrers amb l'arribada del Nadal. Tal és així que alguns dels seus carrers canvien de nom amb la seva arribada: Carrer Xocolata, Canyella, Àngel o Nit de Nadal són alguns dels que podem trobar.

16. Llums de Nadal a Zagreb, Croàcia

Amb un ambient familiar i agradable, els viatgers de tot el món poden descobrir sota la llum de la seva brillant il·luminació les tradicions, l'artesania i els productes locals croats per Nadal.

17. Llums de Nadal a Budapest, Hongria

És una de les destinacions imprescindibles per Nadal i, encara més, per als entusiastes dels mercats nadalencs. No hi ha dubtes entre els visitants: Budapest és una destinació màgica en qualsevol època de l'any, però el Nadal és un moment realment especial per gaudir de la ciutat.

18. Llums de Nadal a Màlaga, Espanya

El sud d'Europa també té una de les ciutats amb les llums de Nadal més boniques. Màlaga, ciutat amb més museus per metre quadrat del continent, per Nadal es cobreix amb garlandes nadalenques on podem gaudir de concerts de carrer i comprar originals regals nadalencs als carrers o als diferents mercats nadalencs de la ciutat.

19. Llums de Nadal a Vilnius, Lituània

Vilnius s'ha convertit en els darrers anys en una de les destinacions imprescindibles per als viatgers que busquen els mercats nadalencs més bonics d'Europa. Aquí pots passejar a bord del petit tren nadalenc, comprar originals regals nadalencs o degustar pa de gingebre, pastissos de mel o deliciosos formatges locals.

20. Llums de Nadal a Madrid, Espanya

Destinació per excel·lència quan arriba Nadal. Els carrers de Madrid s'omplen de visitants que volen gaudir dels milers de llums que es preparen amb molta cura per a aquestes dates assenyalades.