Any rere any, el Black Friday és un èxit gràcies als seus descomptes i promocions comercials però, alhora, s'ha d'anar amb compte per evitar gastar de més o caure en estafes.

A continuació et donem una sèrie de consells que et seran molt útils si tens intenció de comprar aquest Black Friday.

Fes una llista i calcula el que gastaràs

Apunta el just i necessari i recorre a la calculadora. Tenir una llista en la qual aparegui tot el que vols comprar aquest Black Friday i el que et costarà t’optimitzarà temps i diners. No et deixis portar per capricis d'última hora que saps que no et fan falta. A més, tingues especial cura en els productes que vinguin en lots a l'estil «3x2», ja que pot ser que no surti tan barat com sembla.

Calcula les despeses d'enviament

No serveix de res que detallis fins a l'últim cèntim d'allò que vols comprar si no comproves bé les despeses d'enviament. A l'hora de calcular el que et gastaràs no estaria de més que tinguis en compte el que et poden arribar a cobrar si compres en línia.

Comprova les devolucions i la garantia

Moltes persones són víctimes de l’«aquí i ara» amb les rebaixes en les compres. Revisa molt bé si en cas de penedir-te'n i voler tornar els productes tens aquesta possibilitat.

Prioritza el teu temps

Si ets dels que prefereixen anar a la botiga física per comprar, tingues en compte que hi haurà aglomeracions de gent. Pots fer una llista dels establiments en els quals necessites anar per economitzar la tarda. Però en cas que prefereixis estalviar temps pots optar per la compra en línia que tan popular és durant el Black Friday.

Mode incògnit

Si finalment optes per la compra en línia tingues en compte que moltes companyies compten amb l'ajuda de les cookies. D'aquesta manera, són lliures d'introduir publicitat en els teus cercadors per dir que o bé el producte que buscaves s'està esgotant o apujar el seu preu. El mode incògnit que tenen tots els navegadors t'ajudarà a saber en tot moment el preu real d'allò que vols comprar.

Alerta amb les estafes

En ser una campanya de gran èxit, els estafadors també aprofiten aquest reclam. Des de fa anys es detecten campanyes publicitàries fraudulentes de grans marques comercials de roba, complements i electrònica oferint grans descomptes. En moltes ocasions, s'hi allotgen webs falses que imiten perfectament l'aparença de les oficials i ofereixen descomptes de fins al 90% en productes seleccionats de les marques. Els autors del frau pretenen cobrar per aquestes compres que les víctimes mai rebran. D'altra banda, també poden aconseguir dades bancàries per poder fer compres, contractes i altres càrrecs bancaris.