Com sabràs, i segurament hauràs pogut comprovar per tu mateixa, la tardor és l'època de l'any en la qual es nota més la caiguda del cabell. En aquests mesos és normal notar que ens cau una mica més el cabell i això es deu al fet que aquest es va renovant. Cada dia renovem uns 100 cabells, però a la tardor aquesta xifra pot arribar a 200. I, per què succeeix? Doncs perquè en el nostre cuir cabellut s'està produint nou cabell que empeny per a sortir.

No obstant això, hi ha altres factors que poden implicar la pèrdua de cabell. Un baix consum de proteïnes, la pèrdua ràpida de pes, l'anèmia o el dèficit de ferro, prendre alguns medicaments, entre d'altres. A banda de l'estrès, l'ansietat o malalties que puguin derivar a l'afebliment del cabell i, conseqüentment, a la seva caiguda.

Això sí, perquè puguis plantar cara a la caiguda excessiva, també existeixen certs productes: sèrums, xampús i càpsules que poden ajudar-te.