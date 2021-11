Ja tenim aquí el mes de novembre i amb ell també han arribat la baixada de temperatures. Encara que la fred tardorenca s'ha fet esperar, ara el jersei o la jaqueta ja no ens sobra. I, juntament amb el canvi d'armari, també s'ha d'adaptar la teva rutina facial i corporal, ja que la diferència tèrmica fa que la pell tingui altres necessitats.

D'aquesta manera, volem aconsellar-te sobre com adaptar la teva pell al fred, i evitar que pateixi amb les baixes temperatures.

Canvis en la teva rutina de cura

Alguns consells de canvis en la teva rutina facial i corporal són aquests:

- Canvia de netejador. Amb l'arribada d'un temps més sec has de tenir en compte que la teva pell el que necessita és hidratació. Per això, desmaquilladors com l'aigua micel·lar poden resultar més agressius. En aquesta època, prova de canviar per una llet, un bàlsam o una crema desmaquilladora.

- Hidratar bé. Com ja hem explicat, en aquests mesos de fred l'ambient és més sec i, conseqüentment, aquesta sequedat també es veu reflectida en la pell. Per això, és obligatori utilitzar crema hidratant tant al matí com a la nit. Aprofitant que a la nit la pell es renova, empra una més nutritiva que eviti la deshidratació o la descamació.

- Cremes nutritives. A l'estiu és més habitual emprar cremes lleugeres perquè així s'absorbeixin més ràpidament. Quan arriba el fred el cos necessita més hidratació, per això és recomanable usar cremes nutritives.

- No oblidis les mans. Són una de les parts del cos que normalment no cobrim davant el fred, i es ressequen. Porta sempre amb tu una crema de mans.

- Protecció solar! Ho repetim i ho repetirem sempre. És molt important fer servir crema solar sempre! Quan acaba l'estiu, molta gent deixa de posar-se cremes amb SPF, però el sol sempre està present, i per això és essencial que, cada dia, comptem amb ella com a últim pas de la nostra rutina facial.