La rentadora és un dels electrodomèstics més preuats que tenim a casa, un que ens fa la vida més fàcil i que ens estalvia temps i esforç. Malgrat això, de vegades no li prestem l’atenció que deuríem.

I moltes altres vegades no explotem tot el potencial que té i ens quedem amb només un parell de programes, sigui quin sigui el resultat que volem obtenir amb la rentada.

Per aconseguir que la roba quedi impol·luta i treure-li el màxim rendiment a l’electrodomèstic, hi ha tres pautes a seguir.

1. Saber utilitzar la rentadora

Potser el punt més important de tots és saber com funciona l’electrodomèstic, per poder treure-li el màxim rendiment. Per això estaria bé llegir el manual d’instruccions, el qual ens permet entendre i optimitzar la rentadora. Entendre per a què serveix cada programa ens permetrà explotar al màxim totes les capacitats que ens ofereix.

Normalment, se sol aconsellar netejar la rentadora una vegada al mes, incloent-hi els compartiments del detergent i el suavitzant. També caldria netejar la porta i les peces de goma amb algun producte no abrasiu. Sol ser recomanable fer un cicle amb el bombo buit, sense roba a dins, amb aigua calenta. La rentadora necessita un cert manteniment perquè funcioni correctament i li puguem allargar la vida útil molt més temps.

2. No carregar la rentadora en excés

Per aconseguir que els resultats siguin excel·lents, és convenient no carregar la rentadora en excés. Si hi posem massa roba, el tambor no podrà girar adequadament i pot ser que no funcioni al cent per cent. Si omplim la màquina amb peces petites, també pot perjudicar el balanç del tambor, per això és millor barrejar la mida de la roba introduint-hi, per exemple, alguna tovallola. El mateix passa si només rentem una manta enorme o una vànova.

És important que després d’utilitzar la rentadora deixem la porta del tambor oberta per facilitar que s’eixugui per dins. Així evitarem que s’hi acumuli la humitat, que sempre facilita l’aparició de bacteris. D’aquesta manera evitarem la pudor que deixen algunes rentadores.

3. Comprovar si té fuites d’aigua

Si la rentadora fa coses estranyes o creus que ha deixat de rentar tan bé com abans, revisa que no hi hagi alguna fuita d’aigua. Normalment, les fugues se solen veure ràpidament perquè deixen bassals d’aigua, però de vegades que la fuga pot ser menor i passar desapercebuda. Per aquest motiu és bo revisar les mànegues. Si trobem un error fàcil de resoldre, com un mal ajust, podem arreglar-lo nosaltres. Si, al contrari, veiem que és més complex, convé trucar a un tècnic.