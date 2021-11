El microones és un bon recurs tant per escalfar una carmanyola com per cuinar alguna menja ràpida sense necessitat d'embrutar tota la cuina. Mentre que tothom té al cap que hi ha uns certs materials que no es poden introduir en aquest electrodomèstic (el metall és el més perillós, excepte una cullera), són pocs els que són conscients que hi ha certs aliments que no són aptes per a aquesta manera de cuinar.

Aquest és un llistat d'ingredients i plats que no s'han de fer al microones.

Taronja

Pot ser que no sigui el més habitual, però no per això és menys important destacar que la taronja no s'ha d'introduir al microones. En aquest cas no suposa cap risc per a la salut, però té un desavantatge: perd tota la vitamina C.

Ous durs

No és aconsellable posar-los al microones abans de pelar-los ni després. La raó és que la humitat que alberguen en el seu interior crea una acumulació de calor que fa que funcioni com una olla de pressió i, per tant, hi ha perill que explotin. Per això, en el cas que sigui imprescindible escalfar un ou cuit al microones, el millor és tallar-lo en trossos petits.

Arròs

L'Agència de Normes Alimentàries dels Estats Units va emetre un informe referent a cuinar arròs al microones. En ell s'hi explica que aquest aliment conté un bacteri altament resistent a les altes temperatures, per la qual cosa amb aquest mètode de cuinat no és del tot segur i pot provocar que els que ho ingereixin pateixin una intoxicació alimentària.

Bròcoli i espàrrecs

En el cas d'aquestes verdures, les raons són molt semblants al que ocorre amb les taronges. Tant el bròcoli com els espàrrecs perden la major part de les seves propietats quan són escalfats en el microones.

Llet materna

Quan s'ha posat de moda congelar la llet materna com a manera de donar més independència a les mares en el període de lactància, cal recordar que escalfar-la en el microones no és la millor opció. A ningú se li escapa que aquest petit electrodomèstic escalfa el menjar de manera desigual, la qual cosa pot ser un problema a l'hora d'alimentar a un bebè: algunes parts poden semblar fredes o a temperatura adequada, però altres estar massa calentes i provocar cremades.