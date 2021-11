Les respostes a la pregunta “què vols ser de gran?” han canviat molt des de fa temps. Actualment, les tecnologies ocupen un paper protagonista en els somnis i aspiracions dels nostres nens i nenes. I, per descomptat, també les xarxes socials.

Tenint en compte això, no és d'estranyar que cada vegada més nens vulguin dedicar-se en un futur a ser influencers, la professió de moda. De fet, la plataforma digital LingoKids va realitzar un estudi que indicava que, a Espanya, la professió de youtuber o influencer està entre les cinc preferides per les criatures d'entre dos i vuit anys.

Per què el teu fill vol ser influencer

María Lázaro, docent, bloguera i autora del llibre “Redes sociales y menores: Guía definitiva”, explica que “les criatures ambicionen ser allò a què es dediquen els seus ídols. El que passa és que aquests ídols estan ara a les xarxes socials”.

“Les xarxes transmeten la percepció que qualsevol pot triomfar amb només obrir-se un perfil i gravar vídeos, feta que, a més de semblar fàcil i divertit, pot generar els ingressos suficients per a fer d'això un mitjà de vida rendible i amb glamur”, assenyala María Lázaro.

D'altra banda, és important que no perdem de vista la reacció del nostre cervell quan utilitzem les xarxes socials. La psiquiatra Marian Rojas Estapé ho explica així: “Cada vegada que una persona consumeix cocaïna, marihuana, té relacions sexuals, veu pornografia, juga a videojocs… experimenta plaer. I el plaer està regulat en el cervell per diverses hormones, però principalment per la dopamina. Així, cada vegada que jo rebo un like, tinc en el meu cervell microguspires de dopamina”.

Les xarxes socials, en resum, van ser dissenyades per ser addictives: ens acosten ideals de bellesa i estils de vida que abans semblaven més llunyans, ens permeten relacionar-nos, rebre aprovació externa… i tot això ens produeix plaer.

Si el teu fill vol ser influencer ha de saber això

Existeixen diversos tòpics al voltant de la professió d'influencer que hem d'encarregar-nos de desmentir als nostres fills i filles, especialment si tenen interès en dedicar-se a això en un futur:

1. Per ser influencer, n'hi ha prou amb publicar vídeos

Com ens indica María Lázaro, “el primer és creure que per guanyar diners amb un canal de YouTube, és suficient amb publicar vídeos, perquè els anuncis que s'insereixen generen molts ingressos”. L'experta en xarxes socials respon categòrica davant aquest mite: “No és així. Perquè un canal de YouTube pugui rebre ingressos per publicitat ha de tenir almenys 1.000 subscriptors i registrar més de 4.000 hores de visualització en els últims 12 mesos. Això són moltes hores”.

“Però fins i tot encara que el canal tingui publicitat, els ingressos que un youtuber aconsegueix pels anuncis depenen de tantes variables, que plantejar-se viure només d'això és molt complicat. Només uns quants, molt pocs, ho aconsegueixen. I el mateix en altres plataformes com TikTok o Instagram, en les quals el sistema publicitari funciona de manera diferent”, assenyala María Lázaro.

2. Els influencers poden guanyar molts diners fent publicitat

El segon tòpic és que, si s'aconsegueixen molts seguidors, les empreses pagaran per parlar dels productes o aparèixer amb ells en el canal. María Lázaro indica que “és cert que una via d'ingressos habitual és negociar acords de col·laboració o de contingut patrocinat amb marques. Però, compte: aquesta pràctica amb publicitat encoberta pot implicar problemes legals si el youtuber, tiktoker o instagramer no deixa clar que el contingut és fruit d'una relació comercial”. “A Espanya tenim la Llei General de Publicitat i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i la multa pot arribar als 30.000 euros”, afegeix Lázaro.

A més, “convé tenir en compte que la gestió d'aquesta mena d'acords requereix coneixements i temps, a més de la creació i publicació de contingut, cosa que tampoc està a l'abast de tots”, explica María Lázaro. I afegeix: “Això ha donat lloc a un negoci en el qual participen com a intermediaris agències de representació i màrqueting, i en el qual el nombre de subscriptors o seguidors ja no és suficient”.

3. Gravar i publicar vídeos és molt fàcil

Com ens indica l'experta en xarxes socials, un altre dels tòpics sobre els influencers resideix en què gravar i publicar continguts és molt fàcil. Res més lluny de la realitat. Pensar en el guió d'un vídeo, produir-lo, gravar-lo, editar-lo i publicar-lo porta molt de temps. Un vídeo de 20 minuts requereix l'equivalent a una jornada laboral completa. Per aconseguir la foto perfecta abans hi ha hagut molts posats i preses falses”.

Ser influencer: opció de futur o somni fantasiós?

La pregunta que probablement us esteu fent és: dec, llavors, dissuadir al meu fill o filla que vulgui ser influencer en un futur? La resposta és: no. Com assenyala María Lázaro, “enfrontar-se a una càmera i gravar un vídeo és una via per potenciar la capacitat d'expressió. A més, aprendre a elaborar un guió, desenvolupar una història audiovisual, combinar ritmes de producció i jugar amb l'edició del contingut contribueix també a entrenar i desplegar la creativitat, així com fomentar la curiositat. És una manera de donar curs a la seva imaginació”.

Tanmateix, això no vol dir que puguem donar-los total llibertat. És important que recordem, sempre, les limitacions d'edat de les xarxes socials, establim temps d'ús per a no caure en l'abús o les addiccions, i que l'activitat davant de les pantalles no sigui el seu únic entreteniment.

També és important que els traslladem que Instagram, Youtube o TikTok són plataformes a través de les quals poden mostrar allò que se'ls dóna bé, donar una empenta als seus projectes, divulgar informació relativa als coneixements que tenen… És a dir, “l'important, per tant, és que el teu fill i filla pensi a què es vol dedicar, quina professió vol exercir. I a partir d'aquí, explorar si és possible que les xarxes socials l'ajudin a difondre aquesta professió”, assenyala María Lázaro.

I, per descomptat, no podem oblidar-nos de la importància de “saber a quins influencers segueix el nostre fill o filla, i per què. Quin tipus de contingut publiquen, i en què els està influint. I buscar i identificar amb ells també altres referents en funció dels seus gustos i interessos, sobretot quan són més petits. En definitiva, acompanyar-los en aquest procés perquè la lluentor del món dels influents no els acabi encegant”, conclou María Lázaro.