Com tots els supermercats, Mercadona intenta introduir novetats en el seu catàleg amb les quals guanyar-se als seus clients. El menjar sense sucre és una tipologia de producte que cada cop suma més adeptes.

La cadena de supermercats acaba de llançar un nou producte. Cereal Mix: 100% natural, sense sucre ni edulcorants afegits. "Aquest mix de cereals saludables, sense sucre ni edulcorants afegits, està compost per una mescla de civada, quinoa, arròs inflat i flocs de blat de moro. Destaca per la seva extraordinària versatilitat a l'hora de consumir-lo amb altres aliments. Es pot prendre amb llet, begudes vegetals, iogurt, iogurts líquids… i combinar-se amb diferents toppings com fruita, fruits secs o cacau pur.