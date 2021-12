A escassos quilòmetres del mar Mediterrani, als municipis d’Agost, Aspe, Fondó dels Frares, Fondó de les Neus, La Romana, Monforte del Cid i Novelda, situats tots ells al cor de la vall del Vinalopó Mitjà alacantí, es produeix l’únic raïm de taula que ostenta a Espanya la màxima figura de qualitat reconeguda a la UE: la Denominació d’Origen Protegida (DOP) «Raïm de Taula Embossat del Vinalopó».

La principal característica que distingeix aquest raïm és la utilització de la centenària tècnica d’embossat, consistent en la col·locació d’un particular vestit de paper al voltant de cada raïm, que fa que el raïm creixi protegit durant almenys 60 dies d’elements agressius externs i potencia les seves condicions naturals d’aroma i sabor, al madurar els raïms al cep.

Cada campanya, es col·loquen uns 250 milions de bosses, feina íntegrament manual per a la qual es contracta una gran quantitat de mà d’obra. La recol·lecció d’aquesta fruita és igualment un procés completament artesanal, en el qual mans expertes seleccionen individualment els raïms en el seu òptim estat de maduració. Una vegada seleccionats, aquests raïms es dirigeixen als magatzems de confecció, on, novament de forma completament manual, s’eliminen els grans que no són aptes, per, a continuació, sotmetre cada raïm a estrictes controls de qualitat, que li permetran ser envasat i identificat com a Raïm de Taula Embossat del Vinalopó amb DOP.

La comercialització d’aquest producte s’inicia a finals d’agost amb les varietats més primerenques com Ideal o Victòria; continua durant els mesos de setembre i octubre amb varietats com Doña María i Red globe; i finalitza a principis de gener amb les varietats més tardanes, Dominga i la nadalenca Aledo, que és l’encarregada de portar-nos la bona sort cada nit de Cap d’Any. Des del Consell Regulador indiquen que “és fonamental que els consumidors sàpiguen identificar correctament l’autèntic Raïm de Taula Embossat del Vinalopó, ja que aquest sempre anirà acompanyat de les seves corresponents etiquetes numerades amb els logotips de la denominació d’origen, així com amb el distintiu europeu per a aquesta figura de qualitat diferenciada”.

Només mitjançant aquests segells es garanteix l’origen i l’autenticitat d’aquest producte, que és el resultat del treball i esforç de més 300 agricultors i comercialitzadors i que contribueix al desenvolupament de tot un territori.