Turrones Picó posa, des dels anys 20, sabor al Nadal i ens acompanya en aquestes entranyables sobretaules al voltant dels seus torrons i dolços. Aquest any, a més, també ens sorprendrà amb una banda sonora molt especial que taral·lejarem durant totes les festes.

Com no podia ser d’una altra manera, es tracta d’una nadala perquè no hi ha res més nadalenc que el torró i aquestes cançons populars. Això sí, no és una nadala a l’ús perquè Picó fa coses diferents.

Per a la directora de Qualitat de l’empresa, Ana Picó, “és un cant a la naturalesa que ens brinda un preciós missatge per cuidar el nostre entorn i protegir les abelles, declarades com l’ésser viu més important del planeta per l’Earthwatch Institute de Londres”.

I és que aquesta firma centenària de Xixona fa anys que treballa en aquest sentit davant de les dades que alerten que el 90% de la població d’abelles ha desaparegut i set de cada deu aliments depenen de la seva floració, entre ells, la mel, que és un dels ingredients principals del torró.

Per això, Turrones Picó i l’agència Siberia han creat la campanya ‘Trátame bien’ per sensibilitzar la població sobre aquesta situació a través d’una emotiva nadala on uns nens interpreten una cançó que sorprèn els seus familiars perquè estan parlant d’una cosa tan bonica com cuidar l’entorn i protegir les abelles com a garantia de futur per al planeta.

A més a més, la campanya es completa amb la creació del primer concurs nacional de nadales per frenar la desaparició de les abelles. Aquesta iniciativa, que està tenint una gran acollida, està dirigida als centres escolars d’Espanya i repartirà 6.000 euros en premis (tratamebien.turronpico.com).

Més de 100 anys creant emocions

A Turrones Picó no només es preocupen per tenir un món millor sinó que fa més de 100 anys que fabriquen emocions. Per això, segueixen un procés tradicional en què es mantenen fidels al procés artesanal de sempre. “En el procés hi participen mestres torroners, expertes mans i una selecció de les millors matèries primeres per elaborar uns torrons d’excel·lent qualitat que estan certificats per la Indicació Geogràfica Protegida Xixona i Torró d’Alacant”, apunta Ana Picó.

Aquests dos torrons: el de Xixona (tou) i el d’Alacant (dur) són els més reconeguts. Tots dos porten els mateixos ingredients: ametlla, mel i clara d’ou, i la diferència és que el d’Alacant porta les ametlles a la vista i entre pa d’àngel, mentre que en el de Xixona es tritura la barreja i es remata en el boixet que és el secret millor guardat del torró i on intervé el mestre torroner perquè la massa arribi el seu punt adequat.

Dins del món del dolç, aquests torrons són els que més propietats saludables tenen al tractar-se d’un producte cent per cent natural, amb poca presència de sucre refinat i amb greixos saludables, no saturats i ric en àcids grassos essencials per combatre el colesterol. A més a més, són font de vitamines E i B i contenen minerals com el ferro, fòsfor, potassi, magnesi, zinc i calci.

A aquests dos torrons, que podem trobar en diversos formats (qualitat suprema, artesans i alta selecció), se’ls ha d’afegir la gamma de torrons d’obrador com el de crema cremada, fruites confitades, coco i, per descomptat, el de xocolata amb ametlles i les seves múltiples varietats o els més innovadors com el torró al brownie o els ‘mini miguelitos’ de torró.