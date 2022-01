Segur que darrerament has sentit a parlar de la gran quantitat de sucres que porten tots els aliments que consumeixes diàriament. El brioix amb el qual esmorzes, el refresc que et prens a mig matí a la feina o el cafè amb el qual afrontes la tarda. Tot porta sucre i gairebé tot en quantitats poc recomanables. Les organitzacions mèdiques ja han avisat en els últims mesos que ens estem passant amb el sucre i que aquest consum excessiu podria estar darrere de molts dels problemes d'obesitat que veiem cada dia al nostre voltant. Però, quina és la solució? Començar a renunciar a poc a poc al sucre refinat. El nutricionista Miquel Girones et proposa sis espècies (i un aliment) amb les quals endolcir sense sucre.

Totes aquestes espècies que et recomanem tenen zero calories. Per aquest motiu, són molt apropiades sobretot si el que vols, a més de deixar de consumir sucre, és començar a perdre pes.

Canyella

És, potser, la més coneguda. Molt utilitzada en postres. Serveix per endolcir les maduixes o un iogurt natural, per exemple. Per la seva textura i sabor pràcticament la pots fer servir com si fos sucre. Això sí, és una espècie forta pel que no has de tirar-te dues cullerades, amb una (o fins i tot mitja) en tindràs prou.

Vainilla

En qualsevol de les seves formes de presentació. El més còmode, evidentment, és que la prenguis en pols. Així és com podràs digerir-la millor i incorporar-la d'una forma més fàcil a les teves postres.

Anís estrellat

És, potser, l'espècie més difícil de trobar. Cal tenir en compte que el sabor de l'anís és molt característic i no a tothom li agrada.

Comí en llavors

Les pots incorporar al teu iogurt o a unes postres. “Quan mossegues la llavor està deliciosa”, explica Girones.

Fonoll

Un sabor molt semblant a l'anís però potser menys fort, la qual cosa ajuda al fet que resulti agradable a més comensals.

Matafaluga

Un altre tipus d'anís per a pastissos i rebosteria. Molt utilitzat per exemple en els bunyols.

La fruita madura

Moltes vegades hauràs sentit que la fruita conté molt sucre. Fins i tot diuen que no es pot abusar d'aquest aliment a la nit perquè és difícil de digerir. No facis cas. Menja fruita sempre i a qualsevol hora. Mai serà perjudicial. Si pots segueix la regla de cinc peces de fruita i verdura cada dia. La teva salut t'ho agrairà.