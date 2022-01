Mercadona (amb el permís, o millor dit, en competència directa amb Lidl) s'ha convertit en líder dels cosmètics low cost. La marca Deliplus s'ha fet un lloc rellevant en els tocadors de moltes llars amb productes d'allò més variats: cremes, gels, maquillatge...

Un altre dels punts forts de la marca de cosmètica de Mercadona són els clons, productes a baix preu que s'assemblen (i molt) a uns altres de luxe que en moltes ocasions multipliquen per 10 el preu dels oferts sota el segell Deliplus.

Precisament, un dels llançaments més recents és el de Complicity Woman, una nova fragància que imita la que utilitza la reina Letizia, Aire, de Loewe. Ambdós perfums emanen aromes que recorden a fruites i essències florals. Segurament per als olfactes més experts existeixen matisos significatius, però el que no passa inadvertit per a ningú és la diferència de preu. El nou producte de la marca Deliplus de Mercadona té un cost de tan sols 8 euros mentre que el producte original de la mateixa grandària oscil·la entre els 70 i els 80 euros depenent del punt de venda.